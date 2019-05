Jyväskylän Laajavuori uudistuu – ensimmäisen muutoksen huomaat jo kesällä

Jyväskylän Laajavuoren maankäytön ja matkailun kehittämissuunnitelmaa on työstetty koko kevät, mutta päätöksiä investoinneista, kaavoista ja muista järjestelyistä saadaan aikaisintaan ensi vuonna.

Nyt suunnittelussa painotetaan kiinteistökehitystä.

– Korostamme siinä Laajavuoren houkuttelevuutta liikunnan ja urheilun matkailualueena, johon yhdistämme tutkimus- ja valmennusosaamista. Laajavuori on tulevaisuudessa tärkeä osa Jyväskylän liikuntapääkaupunkia, erikoissuunnittelija Sarita Humppi kaupungilta kertoo.

Ensimmäinen konkreettinen toimi uutta Laajavuorta varten on Laajis Oy:n ja Vuorilammen välisen tien kunnostaminen. Tien kunnallistekniikka rakennetaan tänä vuonna. Seuraavalle kahdelle vuodelle on suunnitteilla ensilumenladun asfaltointi, joka mahdollistaa muun muassa rullahiihdon kesäkaudella.

Kaikkinensa Laajavuoreen tavoitellaan kymmenien miljoonien eurojen investointeja, joilla alueen matkailu ja kilpaurheilutoiminta saadaan uuteen nousuun.

Laajis Oy:n ja Scandic Laajavuoren välinen alue on tarkoitus muuttaa tiiviiksi ja monipuoliseksi palvelukyläksi, jossa olisi majoituspalveluja.

Hyppyrimäelle on alustavasti ideoitu 550 metriä pitkää vaijeriliukua Vuorilammen yli. Karavaanarialuetta on alustavasti ideoitu esimerkiksi Vuorilammen takaa. Uusista investoinneista huolimatta Laajavuori säilyy kaupunkilaisten vapaassa käytössä – pois lukien maksulliset alueet, joita alueella on jo nyt.