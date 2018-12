Jyväskylän Linkki-liikenteeseen uusi toimija, biokaasubussit tulevat ensi vuonna

Jyväskylän paikallisliikenteen ensimmäisen biokaasulinjan kilpailutuksen voitti Mennään Bussilla Oy. Kahdeksan vuoden sopimuskausi alkaa ensi kesäkuun alussa.

Toimitusjohtaja Ilpo Luoma-aho kertoo, että biokaasukaluston hankinta käynnistyy välittömästi siten, että biokaasubussit saadaan liikenteeseen elokuun alkuun mennessä.

Liikennöintisopimus koskee linjoja 5 ja 5K, joita ajetaan neljällä linja-autolla keskustan, Ylistönmäen, Viitaniemen, Kortepohjan ja Mattilanniemen alueilla. Linjat ovat erityisesti opiskelijoiden käyttämiä.

Vaikka liikennöitsijä muuttuu, bussit sulautuvat tuttuun vihreiden Linkkien ulkoasuun.

Toisena kilpailutukseen teki tarjouksen Jyväskylän Liikenne Oy, jonka liikennöitävinä ovat tällä hetkellä kaikki viisi eri kokoista sopimusaluetta. Mennään Bussilla Oy:n tarjouksen vertailuhinta oli 578 000 euroa vuodessa, kun Jyväskylän Liikenteen tarjous oli 599 000 euroa vuodessa.

Mennään Bussilla Oy tuottaa Jyväskylän kaupungille palveluliikennettä ja koululaiskuljetuksia. Koulukuljetuksissa on asiakkaina myös muita kuntia Keski-Suomessa. Yhtiö aloitti elokuussa myös Turun seudulla kehitysvamma-alan tuki ja osaamiskeskus KTO:n kuljetuspalvelujen tuottajana.

Joukkoliikennejaosto hyväksyi syksyllä biokaasukaluston kilpailutuksen periaatteeksi ensimmäistä kertaa kestävän kehityksen ja ilmastotavoitteiden päänavauksena. Viitoslinjat ovat sopimusalueista pienin liikennöintialue ja siltä on tarkoitus hakea kokemuksia tulevia kilpailutuksia silmällä pitäen.

– Tämän kokeilun pohjalta harkitsemme seuraavan kilpailutuksen periaatteet. Lähtökohtainen tavoite on saada Jyväskylän seudun joukkoliikenne hiilineutraaliksi, kertoo palvelupäällikkö Kari Ström.

Keski-Suomen liitto järjesti tutustumismatkan Ruotsiin, jossa biokaasubusseja on julkisessa liikenteessä jo tuhansia. Strömin mukaan Ruotsin kokemukset ovat hyviä ja biokaasun riittävyys on saatu turvattua. Suomessa kaasubusseja on joukkoliikennepalveluissa vasta vähän, tällä hetkellä Vaasassa ja Helsingissä. Suunnitelmia on vireillä muissakin kaupungeissa.

Jyväskylän seudun joukkoliikenteen sopimusalueet kilpailutetaan porrastetusti tulevina vuosina. Seuraava, noin kymmenen auton sopimusalue kilpailutetaan ensi vuonna ja sen sopimuskausi alkaa kesällä 2020.

Jyväskylä, Laukaa ja Muurame ovat käynnistäneet myös joukkoliikenteen kehittämissuunnitelman, jossa haetaan isoja linjaratkaisuja seudun joukkoliikenteen tulevaisuudelle. Tarkastelun kohteena ovat Linkki-liikenteen käyttövoimavaihtoehtojen lisäksi raitiotie- ja lähijunaratkaisut. Kehittämissuunnitelma tuodaan valmistuttuaan kuntien valtuustojen käsittelyyn.