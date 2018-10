Jyväskylän Lyseon lukio juhli pyöreitä vuosia Wanhan ajan tyyliin – katso näyttävät kuvat ja video

Jyväskylän Lyseon lukiossa nähtiin perjantaina komeita asuja ja tanssivia opettajia. Perinteinen opinahjo on tällä viikolla juhlinut 160 vuotista taivaltaan.

Perjantain Wanhan ajan koulupäivässä niin opettajat ja kuin osa opiskelijoistakin pukeutuivat päivän hengen mukaisesti vanhoihin asuihin. Myös käytetyt opetusmenetelmät olivat perinteisiä.

Opettajien koulun aulassa vetämä Ievan polkka oman bändin säestyksellä liittyi sekin päivän teemaan.

Jyväskylän Lyseon lukion IB-linjalla opiskelevat Laura Tourunen, 16, ja Aurelia Vepsäläinen 16, olivat hekin pukeutuneet perjantaina tavanomaisesta poikkeavalla tyylillä.

– Vanhan ajan koulupäivä oli hyvä idea, mutta oli vähän vaikeaa, kun äidinkielen tunnilla piti lukea kirjaa ääneen 75 minuuttia putkeen. Tuntui, ettei kukaan pysynyt perässä, missä ollaan menossa, kertoi Tourunen.

Nuoret kehuivat Lyseon yhteishenkeä, vaikka vanhasta Lyseo-rakennuksesta on luovuttu. Lukio muutti tammikkuussa 2014 ensin evakkoon Viitaniemeen ja sittemmin uudelle Harjun kampukselle.

– Täällä on tosi hyvä henki. Vaikka porukkaa on paljon, kaikki tulevat toimeen keskenään, kommentoi Vepsäläinen.

"Täällä on kotoisa olo"

Lukion ykkösluokkalaiset Mirjam Lehto, 16 ja Manteli Kiiveri, 16, pitivät hekin vanhan ajan koulupäivästä.

– Tämä oli kivaa vaihtelua. Lyseossa on tosi hyvä henki. Täällä on kotoisa olo, Kiiveri kommentoi.

Henri Lemmetyn, 17, mukaan uudessa isossa koulussa porukka ei ole niin yhtenäinen kuin ehkä aiemmin pienemmässä Lyseo-rakennuksessa.

– Väki on vielä ehkä hieman jakautunut, kun on uusi ja iso koulu, mutta kyllä se pikkuhiljaa tästä muotoutuu. Parasta nykyisessä Lyseossa ovat toimivat tilat. Vaikka porukkaa on paljon, aina löytyy joku hyvä hengailupaikka. Myös hiljaisia tiloja on riittävästi, kommentoi Lemmetty.

Leonora Vaskin, 16 ja Ada Kuitunen, 16, ovat myös opinahjoonsa tyytyväisiä.

– Meille painotetaan joskus Lyseon pitkää historiaa. Itselleni koulun valinnan ratkaisi se, että kun tulin tutustumaan tänne, tämä vaikutti kivalta paikalta. Myös se, että Ada pääsi samaan lukioon, vaikutti, Leonora Vaskin kertoi.

Uudet tilat ovat Vaskinin mielestä toimivat.

– Vanha puoli on vähän ahdas, mutta uudella puolella luokat ovat toimivia, Vaskin kommentoi.

– Kun me ei ehditty opiskelemaan vanhassa Lyseo-rakennuksessa, se ei harmita, ettei enää olla siellä. Vanha Lyseon henki on säilynyt, vaikka tilat ovat uudet. Ilmapiiri on kannustava ja positiivinen, kertoi Vaskin.

Lyseon henki elää

Perjantain juhlallisuuksia järjestämässä Lyseon lukion opettaja Raili Kivelä korosti hänkin, että vaikka lukio on muuttanut pois Lyseo-rakennuksesta, edelleen voidaan puhua erityisestä Lyseon hengestä.

– Meidän opiskelijat ovat aktiivisesti mukana erilaisissa yhteiskunnallisissa ja kulttuuriprojekteissa mukana. Lisäksi meillä on hyvin aktiivista tutor-toimintaa. Vaikka koulu ei ole enää yhtä pieni kuin ennen, tavoitteena on, että erilaisille oppilaille on jotain, johon he voivat samaistua Lyseossa, Kivelä kommentoi.

Jyväskylän Lyseon lukio perustettiin Jyväskylään 1. lokakuuta 1858, ja se on ensimmäinen suomenkielinen lukio (alkuaan yläalkeiskoulu). Lyseon juhlavuosi huipentuu lauantaina vietettävään pääjuhlaan.

Lauantaihin mahtuu muun muassa alumnin ja opiskelijoiden joukkueiden väittely, luokkakokouksia, päiväjuhla, ohjelmaa aulatorilla sekä musiikillinen kuvaelma. Lyseossa on noin 1200 opiskelijaa.