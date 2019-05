Jyväskylän Minimanin perinteikäs lounaskahvila Mokkariina sulkee tänään ovensa – "Raskasta on ollut"

Lounaskahvila Mokkariina sulkee ovensa Tourulassa. Mokkariinan omistajan Riina Rantalaisen mukaan lopettamisen taustalla on monia syitä.

– Ehkä isoin syy on taloudellinen kannattamattomuus. Sen lisäksi olen tätä monia vuosia painanut eteenpäin ja tuntuu, että elämässä voisi olla ehkä nyt jotain muutakin. Raskasta on ollut, Rantalainen toteaa.

Mokkariina on ollut pystyssä Minimanin kauppakiinteistössä Tourulassa melkein 14 vuotta. Asiakkaat ovat ottaneet uutisen vastaan surullisina.

– Minua on muistettu tänään monin eri tavoin, joka on lämmittänyt sydäntä. Asiakkaat ovat olleet toimintaamme tyytyväisiä, joten tunnelma on ollut surullinenkin.

Rantalaisen omat tunnelmat ovat helpottuneet, mutta hieman pelokkaat.

– Minulla ei ole tulevaisuudelle tällä hetkellä suunnitelmia. Pidän nyt kaikki pitämättömät lomat, ja katson sitten mihin suuntaan energiaani jatkossa.