Jyväskylän Perussuomalaiset odottaa piirin tai puoluehallituksen kantaa Teemu Torssosen ehdokkuuteen – "Prosessi on kesken"

Jyväskylän Perussuomalaiset odottaa Perussuomalaisten Keski-Suomen piirin tai puoluehallituksen kantaa jyväskyläläisen Teemu Torssosen eduskuntavaaliehdokkuuteen.

Jyväskylän Perussuomalaisten puheenjohtajaksi sunnuntaina pidetyssä syyskokouksessa valittu Jarmo Nahkamäki toivoo nyt "työrauhaa" puolueen sisäisille päätöksentekoelimille eli käytännössä piirihallitukselle.

– Prosessi on vielä kesken, joten en halua kommentoida asiaa sen enempää. Pallo on nyt piirillä tai viime kädessä puoluehallituksella, mutta en ota kantaa siihen, miten asia nyt etenee. Viimeistään helmikuun lopussa kun ehdokaslistat täytyy jättää, meilläkin on oltava ehdokkaat selvillä, kommentoi Nahkamäki.

Eduskuntavaaleista torpattu Teemu Torssonen: Perussuomalaisissa on tahoja, jotka haluavat nitistää kansallismielisiä toimijoita

Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ehdokashakemusten jättämisen määräaika on viimeistään tiistaina 5. maaliskuuta.

Piirikokous äänesti ehdokkuutta vastaan

Huhtikuussa Perussuomalaisten Keski-Suomen piirin piirikokous päätti äänestyksen jälkeen, että Teemu Torssosta ei aseteta ehdolle eduskuntavaaleihin. Nimitettyään viisi ensimmäistä ehdokasta piirikokous päätti antaa muut nimitykset piirihallituksen tehtäväksi.

Lokakuussa Jyväskylän Perussuomalaiset valitsi ehdokkaakseen Torssosen ja esitti piirihallitukselle, että se asettaisi Torssosen ehdolle. Perussuomalaisten Keski-Suomen piirin vaalipäällikkö Pekka Kataja kommentoi tuolloin Keskisuomalaiselle (KSML 8.10.), että ehdokkuus ei ole mahdollinen, koska piirikokous on sen kerran evännyt.

Torssonen ja hänen tukiryhmänsä ovat olleet sitä mieltä, että piirihallituksella on oikeus tehdä piirikokouksen päätöksestä poikkeavia ratkaisuja.

Jyväskylän kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen jäsen Teemu Torssonen sai kuntavaaleissa Jyväskylän nykyisistä perussuomalaisista toiseksi eniten ääniä.

Syyskokous valitsi Jyväskylän Perussuomalaisten hallitukseen Jamaica Hakkaraisen, Markus Isoahon, Kauko Isomäen, Kauko Tuupaisen, Tapani Mäen, Pirkko Rastaan, Seppo Saarelan sekä Teemu Torssosen.