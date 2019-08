Jyväskylän Priden järjestäjät haluavat luoda turvallisen tilan sateenkaari-ihmisille – katso viikon ohjelma tästä

Jyväskylässä käynnistyy 18. elokuuta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajava viikon mittainen Pride-tapahtuma. Edellisen kerran Pridea vietettiin Keski-Suomessa yli kahdeksan vuotta sitten. Jyväskylän Setan mukaan pitkään taukoon vaikuttivat niin rahan kuin tekijöidenkin puute. Kuluvan vuoden kesäkuussa alkoi kuitenkin tapahtua.

– Joku heitti Whatsapp-ryhmässä, että olisipa Jyväskylässä Pride. Siihen toinen vastasi, että onhan se, kunhan vain järkätään, muistelee vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu Matleena Käppi, joka on yksi tapahtumaa järjestävistä vapaaehtoisista.

Viikkoon mahtuu paljon erilaista ohjelmaa. Mukana on esimerkiksi vertaistapaamisia, bileitä, moninaisuutta kuvaavia elokuvia sekä kaupunginkirkossa järjestettävä sateenkaarimessu.

– Erityisesti haluaisin nostaa esiin perjantain luennon, jossa puhutaan seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta sekä avataan aiheeseen liittyviä termejä. Se on tarkoitettu varsinkin heille, joille nämä asiat ovat vieraita. Sen jälkeen luvassa on vammaisuutta ja seksiä vähemmistöjen näkökulmasta käsittelevä luento, kertoo Jyväskylän Setan puheenjohtaja Petri Janhunen. Luennot järjestetään Kansalaistoiminnankeskus Matarassa, ja niihin on vapaa pääsy.

Tapahtuman järjestäjiin kuuluva Ulla Laukkanen painottaa, että Pridella on eri ihmisille erilainen merkitys.

– Pride on monimuotoinen tapahtuma. Joillekin se on mielenosoitus, joillekin perhekokoontuminen ja osalle viikon mittainen vertaistapaaminen.

Välillä tapahtuman ympärillä käytävässä keskustelussa kyseenalaistetaan, onko värikäs kulkue paras tapa edistää tasa-arvoa. Puheenvuoroissa ihmetellään varsinkin ”fetissiasuissa” kadulla kulkevia ihmisiä.

– Joillekin kulkue voi olla kerrankin paikka kulkea kadulla omana itsenään. Osa ilmaisee identiteettiään vaatteiden avulla, Laukkanen vastaa.

Laukkasen ja Janhusen mukaan Priden tärkein tehtävä on luoda sateenkaari-ihmisille viikoksi turvallinen tila, missä he voivat kokea olevansa yhdenvertainen osa yhteiskuntaa.

– Kaikki eivät uskaltaudu mukaan marssille, mutta hekin näkevät, et­teivät ole yksin. Monelle voi tulla itku silmään, kun heidän kotikaupunkinsa liputtaa yhdenvertaisuuden puolesta, Janhunen kertoo.

Jyväskylän kaupunki on näkyvästi mukana tapahtumassa. Kaupungintalon edustalla liehuvat koko viikon ajan sateenkaariliput ja kaupunginjohtaja Timo Koivisto toimii tapahtuman suojelijana ja osallistuu itsekin Pride-kulkueeseen.

Järjestäjät toivovat näkevänsä kaupungissa mahdollisimman paljon väriä viikon aikana. Janhunen kertoo, ettei hän ole erityisen huolissaan niin sanotusta sateenkaaripesusta eli yritysten pyrkimyksistä rahastaa vähemmistömyönteisyyden varjolla.

– Olisi hienoa, jos keskustan liikkeet tai asukkaat huomioisivat tapahtuman esimerkiksi sateenkaarilipuilla ikkunoissa. Kaikki vain koristelemaan.

Laukkasen mukaan Priden järjestäminen on rankkaa puurtamista, jonka jälkeen ollaan henkisesti lopussa. Janhunen taas kertoo, että hän auttaa vähemmistöön kuuluvia jatkuvasti kuin työkseen, mutta ei saa siitä palkkaa. Koko järjestäjäjoukko toivoo, ettei seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hyväksi tehtävä työ olisi näin suurilta osin vapaaehtoisten vastuulla. Järjestäjät kaipaavat kaupungilta ja muilta instituutioilta lisää toimia tasa-arvon hyväksi.

– Ennaltaehkäisevästä työstä hyötyvät kaikki. Esimerkiksi vähemmistöön kuulumisen takia syrjityksi tulleen hoitojaksot voivat olla pitkiä, eikä henkilö välttämättä kykene koskaan jatkamaan opiskeluja tai siirtymään työelämään. Yhdenvertaisuustyöhön laitetut eurot maksavat siis itsensä moninkertaisena takaisin.

Jyväskylän Pride-viikon ohjelma

Sunnuntai 18.8.

19.00–20.00: Kepeä elämäni -monologiesitys (Ravintola Ilokivi, Keskussairaalantie 3) maksullinen

Maanantai 19.8.

16.00–17.30: Sukupuolen väliset tilat nykykulttuurissa -luentosarja (Jyväskylän yliopisto, C-rakennus, C5)

17.00–19.00: Mielenterveysteemainen vertaistapaaminen sateenkaareville (Matara, Talvikki)

18.00–20.30: JKL Pride x Arktisen upeeta esittää: Arkki + tekijöiden paneeli (Ravintola Ilokivi)

21.00–21.30: Puskakollektiivi: Golden Paradise -komediaesitys (Vakiopaine Teatteri, Kauppakatu 6)

Tiistai 20.8.

14.00–16.00: Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksiä HLBTIQ-ihmisten kohtaamisesta: toteutuuko hoitotyön etiikka? (Elina Partanen) (Matara, Tourujokisali)

17.00–21.00: Rakkaussuhdetuokio: Kaipaan(ko) kainaloa? (Matara, kokoustila Talvikki)

18.00–20.30: Pridekino x Arktisen upeeta esittää: Vinokino-lyhäreitä (Hostel Local)

Keskiviikko 21.8.

18.00–21.00: Radikaalit pistot ja Sijainnit-runoilta (Vakiopaine, Kauppakatu 6)

21.00–23.00: Sateenkaarikaraoke (Karaoke Bar Vibes, Kauppakatu 6)

Torstai 22.8.

16.00–18.00: Spesian avoin Pride-ilta‪ (Ammattiopisto Spesia, Keskussairaalantie 21)

18.00–20.00: Polymiitti (Lounaispuisto)

18.00–20.00: Sateenkaaripuistopelailua (Lounaispuisto)

20.00–22.00: Pride-bingo (Ylä-Ruth, Seminaarinkatu 19) maksullinen

Perjantai 23.8.

14.00–16.00: Kaapittaako?-luento (Mikko Väisänen, YTM, seksuaalineuvoja) (Matara, Matarasali, Matarankatu 6 A 1)

16.00–17.00: Vammaisuus ja seksi (Elina Kurvi, kokemusasiantuntija) (Matara, Matarasali, Matarankatu 6 A 1)

17.00–19.00: Sateenkaariperheiden tapaaminen (Mäki-Matin perhepuisto, Oikokatu 7)

18.00–20.00: Ihan syvältä – iloinen anaaliseksityöpaja (Matara, kokoustila Talvikki, Matarankatu 6 A 1)

18.00–20.00: Ässämiitti – aseksuaalivertaistapaaminen (Kompassi, Kauppakatu 24:n ja Kauppakatu 29:n välissä)

19.00–00.00: Kimalle Kabaree (Ravintola Ilokivi, Keskussairaalantie 2) maksullinen

Lauantai 24.8.

10.30–12.30: Burleskin historia -luento (Ravintola Ilokivi, ennakkoilmoittautuminen)

11.00–12.00: Pride-kulkueen kokoontuminen (Paraatiaukio, kaupungintalon edessä)

13.00–17.00: Puistojuhla (Lounaispuisto, Seminaarinkatu 34/ Minna Canthin katu 11)

13.15–14.15: Burleskia Marissa Mehrin kanssa (Kirjailijatalo, Seminaarinkatu 26 B)

20.00–00.00: Kimalle Kabaree (Ravintola Ilokivi, Keskussairaalantie 3) maksullinen

22.00–02.00: Pride-bileet (Freetime, Kauppakatu 30) maksullinen

Sunnuntai 25.8.

14.00–16.00: Miitti trans- ja muunsukupuolisille sekä sukupuoltaan pohtiville (JYY:n lounasravintolan kabinetti, Ilokivi, Keskussairaalantie 3)

17.00–19.00: Sateenkaarimessu (Kaupunginkirkko, Kirkkopuisto, Kauppakatu 16)