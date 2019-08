Jyväskylän Väinölään kaavaillaan tilaa uudelle K-supermarketille

Väinölään Äijäläntien eteläpuolelle kaavoitetaan paikkaa uudelle Ruokakesko Oy:n K-Supermarketille. Kaava-alueen kiinteistöt omistavat Ruokakesko ja Jyväskylän kaupunki.

Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alanen toppuuttelee innokkaimpia kaupan odottajia, sillä mitään aikataulua hankkeelle ei ole vielä hahmoteltu.

– Siinä on aivan lähellä uusi K-Market, ja sillä kyllä pärjätään toistaiseksi. Mutta joskus supermarket varmaan rakennetaan.

Asemakaavamuutos mahdollistaa noin 1 500 neliömetrin suuruisen ruokakaupan, jonka katsotaan edistävän Äijälänrannan–Väinölän-alueen palvelutarjontaa sekä rakentamista.

Voimassa olevassa asemakaavassa alue on osoitettu liike-, toimisto- ja asuinrakennusten korttelialueeksi. Nyt tontilla on 1980-luvulla rakennettu toimisto–varastorakennus, joka on tyhjillään. Rakennukselle on myönnetty purkulupa.

Mainostornia varten on osoitettu erillinen rakennusala, jolle saa sijoittaa enintään kahdeksan metrin korkuisen mainostornin.

Väinölän alue kasvaa koko ajan, mikä lisää alueen väestömäärää ja palveluiden kysyntää.

Liikenneselvityksen mukaan uuden kaupan rakentaminen ei vaikuta merkittävästi alueen liikenteen toimivuuteen. Uusi maankäyttö aiheuttaa kuitenkin Äijäläntien ylitystarpeen kaupan kohdalla.

Kaupunkirakennelautakunta päättää ensi tiistaina kaavaluonnoksen asettamisesta nähtäville.