Jyväskylän ammattikorkeakoululle puolen miljoonan siivu euroopan komission miljardiohjelmasta – tehtävänä järjestää harjoitus kyberturvallisuudesta

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) on saanut liki puolen miljoonan euron siivun Euroopan komission Cyber Security Network of Competence Centres for Europe (CyberSec4Europe) -hankkeessa. Koko hankkeen budjetti on 16 miljoonaa euroa.

JAMKin tehtäväksi on asetettu muun muassa kahden kyberturvallisuusharjoituksen järjestäminen sekä harjoituksista kurssimuotoisen, kyberturvallisuuden opetukseen tarkoitetun aineiston luominen eurooppalaisiin korkeakouluihin.

JAMKin teknologiayksikön asiantuntija Aimo Pellinen pitää pääsyä osaksi yhtä suurinta eurooppalaista hankekokonaisuutta osoituksena siitä, että JAMK tunnetaan kansainvälisestikin merkittävänä kyberturvallisuuden osaajana.

– Hanke kestää kolme ja puoli vuotta, ja siihen osallistuu useita JAMKin kyberturvallisuuden asiantuntijoita. Työ aloitettiin käytännössä jo helmikuun 2019 alussa.

CyberSec4Europe on osa Euroopan komission Horisontti 2020 -tutkimusohjelmaa, jonka kokonaisbudjetti on massiiviset 80 miljardia euroa. Horisontti 2020 -ohjelmassa keskitytään Eurooppaa lähivuosina koskettaviin haasteisiin, joista kyberturvallisuus on yksi tärkeimmistä.