Jyväskylän avovankilan rakennustyömaa etenee, mutta miksi sitä kutsutaan kampukseksi?

Jyväskylän Tourulan kupeeseen, Ramoninkadulle, rakentuvan avovankilan työmaa etenee hyvää vauhtia. Peruskivi muurataan 1. elokuuta.

Avovankilasta on käyty aktiivista keskustelua sen paikan julkistamisesta lähtien. Tuorein ihmetyksen aihe on alueen nimi, Rikosseuraamuslaitoksen Jyväskylän kampus. Miksi avovankilaa nimitetään kampukseksi, kun nimi on perinteisesti varattu korkeakoulujen alueille? Pitääkö vanha sanonta ”vankila on konnien korkeakoulu” paikkaansa?

– Kyseessä on hankkeen työnimi, eli se tunnetaan nimellä Rise Jyväskylän kampus. Hankkeen valmistuttua nimeä arvioidaan uudelleen, kertoo Laukaan vankilan ja Jyväskylän yhdyskuntaseuraamustoimiston johtaja Tuula Tarvainen.

Nimi tulee hänen mukaansa siitä, että alueelle rakennetaan avovankilan lisäksi yhdyskuntaseuraamustoimisto.

– Onhan kampus-sanan käyttö vapautunut muutenkin laajempaan käyttöön, Tarvainen sanoo.

Pitkän hankkeen aikana vankilaa on kritisoitu runsaasti. Viime aikoina keskustelu on Tarvaisen mukaan rauhoittunut.

– Tiedän, millaista kritiikkiä lähialueiden asukkaat ovat antaneet vuosien varrella. Vankilaa on suunniteltu vuodesta 2013, ja rakenteilla olevan kampuksen kaavavalitukset on käsitelty asianmukaisesti.

Avovankilasta vangit pääsevät ulkopuolelle esimerkiksi töihin ja kouluun. Tähän vaaditaan aina yksilöllinen arviointi.

– Teemme paljon yhteistyötä muun muassa Gradian kanssa. Vankien liikkumista ja sääntöjen noudattamista valvotaan sähköisellä valvonnalla.

Uuteen vankilaan tulee tilat 60 vangille. Alue koostuu kolmesta rakennuksesta: asumisyksiköstä, ikkunapajasta ja palvelurakennuksesta. Yhteensä lattiapinta-alaa on noin 3 000 neliötä ja työpaikkoja 45 henkilölle.

Vankilan on tarkoitus valmistua kesällä 2020, jolloin Laukaan vankilan toiminnot siirretään Ramoninkadulle.