Jyväskylän bussimatkustajista yli puolet oli tonttuja – jouluyllätyksiä autoissa ja pysäkeillä

Suosittu paikallisliikenteen Tonttulakkipäivä sai väkeä taas bussiin Jyväskylän seudulla lauantaina. Se näkyi myös jouluisena piirteenä katukuvassa, ostoskeskuksissa sekä Lutakon Joulumarkkinoilla, kun monet kulkijat jättivät tonttulakin lauhassa lauantaisäässä päähän.

Tonttuilun säännöt olivat tutut: tonttulakkipäivänä saa tehdä paikallisliikenteessä mielin määrin matkoja, kunhan Linkkiin noustessa on päässä tonttulakki. Kulku oli vapaa Jyväskylä–Laukaa–Muurame -alueella aamu kello 5:stä aina puoleen yöhön saakka.

Anni Tuikkanen ei arjessa käytä bussia, mutta nyt tonttulakki oli päässä.

– Tämän lauman kanssa tosiaan arjessa tulee liikuttua omalla autolla, mutta näinä kampanjapäivinä olemme käyttäneet bussia. Tällä kertaa minulla oli lainalapsi Stella vielä rattaissa ja tuo keskioven tasanne oli todella kätevä. Nyt oli ruuhkaa, mutta sopu antoi sijaa, kertoi Tuikkanen.

Tuikkasen omat lapset Vilja (10) ja Viivi (13) ovat tottuneita bussilla kulkijoita, koulumatkat kun mennään bussilla.

– Se on ihan kätevä ja helppo tapa, kun tietää pysäkit ja aikataulut,. Tässä bussissa taisi yli puolet olla tonttulakki päässä, sanoi Vilja.

– Minä kuljen bussilla kouluun, mutta harrastuksiin en sitä käytä. Minusta nuo nykyiset bussit ovat mukavan näköisiä, pohti Viivi.

Kuljettajista Juha Solen tarttui rattiin paikallisliikenneterminaalissa ja vapautti Kimmo Lampisen ruokatunnille.

– Lähdin aamusella Saarijärveltä ajamaan Jyväskylään ja nyt on ruokatauon paikka. Iltapäivän ajan paikallisliikennettä kaupunkialueella. Yli puolet tuli tonttulakki päässä bussiin ja väki oli hyväntuulista, kertoi Lampinen.

Solenin mukaan viime päivinä julkisuutta saaneita uhkatilanteita ei uralla ole sattunut.

– Tonttupäivänä väki on erityisen hyväntuulista, ja arjessa olen puheella hyvin pärjännyt, sanoi Solen.

Päivä sisälsi myös yllätyksiä. Pysäkeillä ja Linkeissä oli satunnaisesti jouluisia pikku paketteja sekä karamelli- ja piparkakkutarjoilua. Jyväskylän seudun joukkoliikenteen palvelupäällikkö Kari Ström oli itsekin perin jouluisessa kuosissa punaisine pusakkoineen ja tonttulakkeineen.

– Kampanjapäiviä kulkijoita kertyy 15 000. Meillä on näitä pari kolme vuodessa. Päivillä tehdään bussia kulkuvaihtoehtona tutuksi, ja edellinen päivä oli Valon kaupunki -tapahtumassa. Kaikkiaan joukkoliikenne on mukavassa kasvussa Jyväskylän seudulla. Siinä on 3 prosentin kasvu ja se tarkoittaa 140 000 lisäystä matkoihin. Vuodessa matkoja paikallisliikenteen busseissa kertyy 7,5 miljoonaa, kertoi Ström.