Jyväskylän demaripomot syyttelevät toisiaan MOT:n ohjelmassa: "Suomessa vallitseva korruptoitunut tapa"

Jyväskylän demarivaikuttajat syyttelevät toisiaan maanataina esitetyssä Ylen MOT-ohjelmassa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen Aran rahojen epäasiallisesta käytöstä.

Ara on tehnyt tarkastuksen Jyväskylän hoivapalveluyhdistykseen, huomauttanut useista epäkohdista ja antanut Jyväskylän hoivapalveluyhdistykselle vaatimuslistan satojen tuhansien eurojen palauttamisesta oikeisiin osoitteisiin. Jyväskylän hoivapalveluyhdistys on emoyhtiö useille hoiva- ja vuokratoimintaa pyörittäville yhtiöille. Niitä ovat muun muassa Jyvässeudun Hoivapalvelut Oy, Säynätsalon Iltatuuli Oy ja Kiinteistö Oy Pehtorinhoiva.

Koko konserni on pahoissa rahavaikeuksissa ja joutunut nyt Aran hampaisiin muun muassa vuokrien väärästä määrittelystä ja rahan lainaamisesta konsernin muille yhtiöille korkotukilainsäädännön vastaisesti.

Ylen MOT -ohjelma uutisoi maanantaina päivällä hoivapalveluyhdistyksen ja sen tytäryhtiöiden ongelmista. Esimerkiksi Säynätsalon Iltatuulen taloyhtiöstä puuttuu MOT:n mukaan edelleen miljoona euroa rahaa.

Kun Ylen toimittaja tivasi hoivapalveluyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Ahti Ruoppilalta (sd.), miksi esimerkiksi Säynätsalon Iltatuulesta on otettu 200 000 euroa, Ruoppila perusteli tätä rakennuttajakonsultti Pentti Tossavaiselta saaduilla ohjeilla.

– Meillä on rakennuttajakonsultilta saatu ohjeistusta, miten näitä rahoja käytetään, Ruoppila totesi MOT:lle.

Rahaepäselvyyksien Ruoppila selittää johtuneen siitä, että hänellä ja Jari Blomilla (sd.) ei ole Ara-rakentamisen erityisosaamista.

Blom ja Ruoppila ovat tehneet rikosilmoituksen Säynätsalon työväenyhdistyksen ex-puheenjohtajasta Tossavaisesta, jonka he väittävät ottaneen liian suuria konsulttipalkkioita Säynätsalon Iltatuulen rakentamisessa. Tossavainen on kuitenkin väittänyt, että ongelmien juuri on se, että hoivapalveluyhdistys on ottanut rahapulassaan Iltatuulesta liikaa rahaa.

Tossavainen myös kiistää, että hän olisi antanut ohjeita pitkäaikaisesta rahan lainaamisesta Iltatuulesta hoivapalveluyhdistykselle.

Pentti Tossavainen toteaa, että Aran rahojen hyväksikäyttö on "Suomessa vallitseva korruptoitunut tapa".

Jyväskylän hoivapalveluyhdistys on jo pitkään ollut pahoissa rahavaikeuksissa. Keskisuomalainen kertoi muun muassa, että yhdistyksen viimeisessä tilintarkastuskertomuksessa on tilintarkastajan varauma. Tilintarkastaja epäilee yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa, koska sen oma pääoma on miinuksella.

Hoivapalveluyhdistyksen vaikeudet jatkuvat Jyväskylässä: Senioreilta on saatettu periä liikaa vuokraa jo toistamiseen

Ylen MOT:n mukaan rahapulasta on ollut seurauksena myös muun muassa se, että Säynätsalon ainoasta pankkiautomaatista ei saanut kesällä rahaa. Automaatti ei voinut toimia, koska kiinteistöstä oli katkaistu sähköt maksamattomien sähkölaskujen takia. Kiinteistön omistaja on Säynätsalon työväenyhdistys ry, jonka puheenjohtaja on Ahti Ruoppila. Työväenyhdistys omistaa myös osuuden Säyntäsalon Iltatuulesta.

Keskisuomalaisen tiedossa ei ole, saako Säynätsalon pankkiautomaatista tällä hetkellä rahaa.