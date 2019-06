Jyväskylän ensimmäinen tekonurmi uusitaan heinäkuussa – Jyskän kentällä ei pelata jalkapalloa yli kuukauteen

Jyskän tekonurmikenttä uusitaan heinäkuun aikana, Jyväskylän kaupunki tiedottaa. Vaajakosken kupeessa olevalla kentällä on Jyväskylän ensimmäinen tekonurmi. Pinnoite uusitaan, koska se on palvellut nykyisellään jo vuodesta 2004 alkaen ja on nyt tullut tiensä päähän.

Jalkapalloilijat eivät pääse potkuhommiin Jyskässä yli kuukauteen, sillä kenttä on pois käytöstä maanantaista 24.6. alkaen ja työt kestävät aivan heinäkuun viimeiseen päivään asti.

Tekonurmiuudistuksen urakoitsija on Saltex Oy ja pinnoitteeksi tulee Saltexin Fifa Quality Pro –nurmi.

Samalla kentän toisen puolen valaisimia siirretään kauemmaksi kentästä, jotta tekonurmialuetta saadaan leveämmäksi. Valaistus uusitaan energiatehokkaammaksi ja vanhoihin mastoihin asennetaan uudet led-valaisimet.

Rakennusaika on huomioitu kesän kenttävuorojen suunnittelussa, eikä kentälle ole myönnetty vuoroja uudistuksen ajalle. Kenttävuorot Jyskässä alkavat pyöriä urakan jälkeen 1.8. alkaen.