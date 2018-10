Jyväskylän ilmatilaa lokakuussa hallinnut muuttohaukka paljastui jalkavammaiseksi – kuljetetaan Korkeasaareen tarkempiin tutkimuksiin

Jyväskylän keskustassa Kävelykadulla kulkijoita hämmästytti lokakuun alussa höyhenpöllyn keskellä kaupunkipululla mässäillyt muuttohaukka.

Näyttävän aterioinnin jälkeen sosiaalinen media täyttyi samaan yksilöön viittaavista havainnoista – haukka oltiin nähty metsästämässä urbaania linnustoa ympäri kaupungin lähialueita.

Yksittäisissä ilmoituksissa haukan myös arvioitiin varovan toista jalkaansa. Lintua yritettiin ottaa kiinni useampaan eri otteeseen, tässä kuitenkaan onnistumatta. Poliisi yritti pyydystää haukkaa pahvilaatikkoa apua käyttäen Kävelykadulla. Lisäksi lintua yritettiin ottaa kiinni kaksitoistakerroksisen tornitalon kattoterassilla Kuokkalassa.

Maanantaina 8. lokakuuta lintuharrastaja löysi lopulta haukan maankamaralta Jämsästä. Lentokyvyttömäksi todettu lintu toimitettiin eläimiin erikoistuneen eläinsuojeluneuvojan Vesa Virtasen hoitoon.

– Se oli syönyt itsensä niin täyteen, että ei päässyt enää lentoon, Virtanen kertoo.

Kuvaus paljasti jalkavamman

Haukalle tehtiin röntgenkuvaus Jyväskylässä. Tulokset paljastivat alustavat arviot jalkavammasta paikkansapitäviksi. Vamma on ollut mitä todennäköisimmin ollut syynä sille, että lintu on jäänyt Keski-Suomen alueelle lajityypillisen muuttokäyttäytymisen sijaan, Virtanen arvioi.

– Synnynnäinen vamma se ei ole. Joko sillä on jalka poikki tai siinä on jotain mekaanista vammaa. On myös mahdollista että jalassa on metallia, mutta sitä ei voi tietää varmaksi.

– Tällä hetkellä se on oikein pirteä ja olosuhteisiin nähden hyvissä voimissa, kommentoi Virtanen.

Haukkaa ruokitaan toistaiseksi linnuilla ja siansydämillä. Nimeä se ei ole saanut, eikä sukupuolestakaan ole Virtasen mukaan täyttä varmuutta. Ensi maanantaina Ely-keskuksen on määrä kuljettaa lintu tarkempiin tutkimuksiin Korkeasaaren villieläinsairaalaan Helsinkiin.

– Siellä päätetään, mitä linnulle tehdään. Eihän siinä oikeastaan muita vaihtoehtoja ole kuin lopetus tai leikkaus. Leikkaus tulisi todennäköisesti olemaan aika vaikea, eikä Suomessa ole villieläimiin erikoistuneita leikkaajia kuin pari kolme. Kuitenkin jonkin verran lintu on pystynyt saalistamaan, mutta kyllä se kahta jalkaa tarvitsee. Kärsimystä ei voi pitkittää, Virtanen kertoo.