Jyväskylän ja Jämsän välillä poikki ollut valtatie 9 taas auki – Keski-Suomessa tullut yöllä paikoin 25 senttiä lunta

Valtatie 9:n aamun suuret liikennetukokset on saatu auki, kertoo Tieliikennekeskus. Jonojen purkautumisessa voi tosin kestää jonkin aikaa.

Valtatie 9 oli aamulla paikoin kokonaan poikki Jyväskylän ja Jämsän välillä onnettomuuksien vuoksi. Pahin pattitilanne oli Saakosken kohdalla, jossa rekkoja oli jumissa tunteja.

Myös Korpilahden kohdalla oli kahden auton kolari ja liikenne ruuhkautui. Rekkoja on ollut jumissa myös Lahdentiellä Jämsässä, jossa Arvajan paikkeilla jäi sohjoon jumiin useampi raskas ajoneuvo. Juokslahdentielläkin jäi jumiin.

Muitakin onnettomuuksia on sattunut. Poliisi kertoo, että lumisateen vuoksi on ollut toistakymmentä tehtävää liikenteessä. Vakavilta loukkaantumisilta on kuitenkin toistaiseksi vältytty.

Lumisade jatkuu, mutta heikkenee

Keski-Suomessa on tullut yön aikana paikoin valtavasti lunta.

– Suurin lumensyvyys on Joutsan kohdalla. 25 senttiä tullut yön aikana, kertoo päivystävä meteorologi Nina Karusto Ilmatieteen laitokselta.

20 sentin lumipeite on kertynyt yön aikana paikoin muuallekin Keski-Suomeen.

Lumisade jatkuu aamupäivällä, mutta heikkenee iltapäivää kohden ja siirtyy Tampereen suuntaan.

Kehä I vetää taas

kolmen auton onnettomuus ruuhkautti aamuliikennettä

Myös Kehä I:n liikenne kulkee jälleen. Liikenneonnettomuus Kehä I:llä Helsingissä Pakilantien liittymän kohdalla ruuhkautti aamulla liikennettä länteen menevillä kaistoilla Nelostieltä asti.

Pelastuslaitoksen mukaan onnettomuudessa oli osallisina kolme henkilöautoa, joista yksi päätyi katolleen. Yhden auton kuljettaja vietiin hoitoon, mutta pelastuslaitos ei kertonut tämän vammoista. Kaksi muuta kuljettajaa eivät loukkaantuneet.

Talvirenkaiden aika koittaa

Tänä aamuna suuressa osassa Etelä-Suomea oli huono keli. Ilmatieteen laitos antoi varoituksen huonosta ajosäästä Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Savossa ja Ahvenanmaalla.

Poutaisillakin alueilla ajokeli on huono tienpintojen jäätymisen takia.

Ilmatieteen laitokselta kerrottiin torstaina, että nyt alkaa olla aika vaihtaa talvirenkaisiin. Vaikka perjantain jälkeen lumisadetta ei ole heti näköpiirissä, tietävät pakkasyöt jäätyneitä tienpintoja.