Jyväskylän joukkoliikenne on kulkenut Aapeli-myrskystä huolimatta – vain kolme vuoroa on jouduttu perumaan

Vain kolme vuoroa on jouduttu perumaan Jyväskylän seudun joukkoliikenteessä keskiviikkoaamuna.

– Aapeli-myrskystä huolimatta bussit ovat kulkeneet yllättävän hyvin, kertoo Jyväskylän Liikenne Oy:n toimitusjohtaja Harri Saarenpää.

Saarenpään mukaan pienempiä myöhästymisiä on ollut jonkin verran, mutta vain kaksi vuoroa on myöhästynyt merkittävästi.

Jyväskylän joukkoliikenteessä peruttiin koko joulukuun aikana ainoastaan kolme vuoroa.

Myrskysäästä on ollut keskiviikkona haittaa myös kaukojunaliikenteelle. Jyväskylästä Helsinkiin kulkenut Pendolino-juna myöhästyi aamupäivällä jopa kaksi tuntia sääolosuhteiden vuoksi. Lisäksi useat aamun Helsinki–Pieksämäki-reitin junat ovat olleet aikataulusta merkittävästi myöhässä. Aikataulumuutosten lisäksi VR on joutunut korvaamaan joitakin junavuoroja busseilla radalle kaatuneiden puiden seurauksena. Esimerkiksi taajamajunia Pieksämäki–Joensuu-välillä on korvattu linja-autoilla.