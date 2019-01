Jyväskylän kaupungilla on ensi kesäksi tarjolla 270 kesätyöpaikkaa ja sata työseteliä – hakuaika on helmikuun loppuun

Jyväskylän kaupunki tarjoaa ensi kesänä 270 omaa kesätyöpaikkaa ja sata kesätyöseteliä yrityksiin ja yhdistyksiin työllistyville. Haku on alkanut ja se kestää helmikuun 28. päivään. Lisäksi kaupungilla on haettavana on kesäsijaisuuksia.

Kesätyöpaikoista 130 on suunnattu Jyväskylässä asuville alle 29-vuotiaille eri alojen opiskelijoille. 140 paikkaa on varattu vuosina 2002–2003 syntyneille jyväskyläläisille nuorille, ja paikat pääosin arvotaan hakijoiden kesken.

Kulttuuripalveluissa on tarjolla uudenlaisia kesätöitä kymmenelle taiteellisesti lahjakkaalle, vuosina 2002–2003 syntyneelle nuorelle. Kulttuuripalvelujen kesätöiden tarkoituksena on elävöittää Jyväskylän keskustan aluetta erilaisilla taiteellisilla tempauksilla.

Kaupungin omien kesätyöpaikkojen lisäksi vuosina 2002–2003 syntyneet nuoret voivat hakea kesätyöseteliä, jonka avulla helpotetaan nuorten työllistymistä paikallisiin yrityksiin ja yhdistyksiin.

Nuori voi saada kaupungilta joko kesätyöpaikan tai kesätyösetelin, mutta ei molempia.