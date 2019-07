Jyväskylän kaupungin vanhuspalveluiden turvapuhelimet toimivat taas, mutta ne on syytä tarkistaa

Jyväskylän kaupungin vanhuspalveluiden turvapuhelinten toimintahäiriön syynä oli vika serverien välityspalvelimessa. Häiriö kesti tunnin ajan torstai-iltana.Yleinen puhelinverkko toimi katkon aikana normaalisti.

Kotihoidon työntekijät tarkistavat kotihoidon käynneillä asiakkaiden turvapuhelimien toimivuuden perjantain aikana, tai jos käyntiä ei ole, tehdään kotihoidosta tarkistussoittoja. Jos asiakas ei ole kotihoidon piirissä, soitetaan tarkistussoitto turvapalveluilta.

Asiakkaita ja läheisiä pyydetään myös mahdollisuuksien mukaan tarkistamaan laitteen toimivuus. Jos turvapuhelimen valo on vihreä tai keltainen se toimii normaalisti, eikä edellytä lisätoimenpiteitä. Mikäli valo on punainen tai valkoinen, tulee soittaa puhelimitse turvapalveluun ja ilmoittaa toimintahäiriöstä. Turvapalvelun puhelinnumero on 014 266 7445.