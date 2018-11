Jyväskylän kaupunginjohtaja viilipyttynä koripallokansan villinneestä heitostaan: "On noita heitelty ennenkin"

Koripallon 1A-divisioonan ottelussa Jyväskylän Monitoimitalolla nähtiin sunnuntaina poikkeuksellinen sattuma, kun Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, 48, viskasi pallon puoliajan heittokilpailussa puolesta kentästä koriin.

Tai poikkeuksellinen ja poikkeuksellinen. Koivisto itse ei ollut suorituksestaan niin yllättynyt kuin esimerkiksi heittoa ihasteleva somekansa. Kaupunginjohtaja kuvasi onnistumistaan kivaksi sattumaksi, joka ei silti ollut mitenkään ihmeellinen. Sadasta vastaavasta heitosta Koivisto uskoi upottavansa "ainakin muutamia muita".

– On noita heitelty ennenkin keskiviivalta. Tiesin, että heittoni menee ainakin lähelle, Koivisto kommentoi tiistaiaamuna.

Olkapäävaivojen takia kaupunginjohtaja päätti heittää yhdellä kädellä alakautta, kun tehokkaampi heitto lähtisi kahdella kädellä rinnan päältä. Pallo putosi tälläkin tyylillä keskelle koria koskettamatta edes korirautaa.

– Totta kai: vähän alakierrettä ja nothing but the net, Koivisto myhäili.

Kaupunginjohtajan onnistumista selittää vahva koripallotausta. Koivisto on pelannut Pirkkalan Virin ja Raholan Pyrkivän riveissä takamiehenä ja laitahyökkääjänä 10-vuotiaasta 27-vuotiaaksi. Miesten tasolla pääasiassa 2-divisioonaa pelannut Koivisto valittiin B-junioreissa Raholan Pyrkivän parhaaksi poikajunioriksi. Kolmen pisteen heittoja Koivisto upotti parhaissa otteluissaan jopa kymmenen.

188-senttinen mies ei silti elätellyt toiveita ammattilaisurheilijan elämästä.

– Se ei ollut siihen aikaan tapana. Ehkä joku lätkäjunnu saattoi haaveilla ammattilaisuudesta. Minulla kävi kenties joskus mielessä, että olisi kiva pelata SM-sarjaa, Koivisto kertoi.

Koripalloilijan sijaan hänestä tuli virkamies ja Jyväskylän kaupunginjohtaja. Sunnuntain onnistumisen jälkeen Koivisto on tosin saanut enemmän huomiota koripalloansioistaan.

– Tästä on tullut paljon enemmän palautetta kuin esimerkiksi kaupungin talousarviosta.

Kotijoukkue Jyväskylän Basketball Academy palkitsee heittokilpailussa onnistujat oman painonsa määrällä lakritsia. Hieman yli 90-kiloinen Koivisto lahjoitti makeiset Lauri Markkasen koripallokoululaisille.

Puolesta kentästä heittäminen on puoliaikaviihdettä myös isommissa koripallo-otteluissa. Esimerkiksi NBA:ssa katsojien palkintona voi olla kymmeniä tuhansia tai uusi henkilöauto.

Ottaako kaupunginjohtaja seuraavaksi tavoitteekseen NBA-kentät?

– Ainakin NBA-matka pitäisi saada järjestettyä. Siellä vaan voi olla vaikeampaa päästä heittämään.