Jyväskylän kaupunki esittelee Kirkkopuisto-suunnitelmia – suora lähetys kello 17

Jyväskylän Kirkkopuiston parkkihalli on viime viikkoina ollut jälleen kuuma puheenaihe kaupungissa.

Toissa viikolla uutisoitiin, että Kirkkopuiston laitaan suunniteltavan 216-paikkaisen P-Paraatin rakentaminen voi alkaa alkukesällä 2020 ja että se maksanee uuden hinta-arvion mukaan noin 20 miljoonaa euroa.

Tulevina vuosina Kirkkopuisto on myös määrä kunnostaa Vapaudenkadun ja Kilpisenkadun puoleisilta laidoiltaan. Kunnostusta varten kaupunki on laatimassa yleissuunnitelmaa, jonka luonnos on juuri valmistunut.

Kaupunki esittelee keskiviikkona Kirkkopuiston suunnitelmia kello 17 alkavassa suorassa lähetyksessä. Ennen lähetystä ja sen aikana on mahdollista esittää kysymyksiä esittelijöille lähettämällä ne sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@jkl.fi.

Voit seurata suoraa lähetystä KSML.fi:ssä tai kaupungin verkkosivuilla.

Suunnitelmia lähetyksessä esittelevät Jyväskylän kaupungilta hankkeen projektipäällikkö Ora Nuutinen ja maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski sekä Jyväs-Parkki Oy:n toimitusjohtaja Hannu Leskinen.