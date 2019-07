Jyväskylän kaupunki maksaa Nelostien Kirri–Tikkakoski-hankkeesta 2,9 miljoonaa euroa

Nelostien muuttaminen moottoritieksi Kirrin ja Tikkakosken välillä maksaa Jyväskylän kaupungille 2,9 miljoonaa euroa. Summalla rahoitetaan väylien ja siltojen rakentamista tieosuudella. Erityisellä huomiolla on Lintukankaan alueen maankäyttö ja kevyen liikenteen väylät Puuppolan koulun sekä päiväkodin välisellä osuudella. Lisäksi kehitetään Makkarajoentien ja Matinmäentien alikulkuyhteyttä Puuppolan koulun suuntaan.

Väylä (ent. Liikennevirasto) ja Jyväskylän kaupunki allekirjoittivat keskiviikkona 19. kesäkuuta sopimuksen, jonka mukaan Nelostie muutetaan moottoritieksi yhteisellä rahoituksella Kirrin ja Tikkakosken välillä.

– Uusi moottoritie mahdollistaa maankäytön edistämisen elinkeinoelämän ja asuinrakentamisen tarpeisiin. Samalla on tärkeää parantaa myös asukkaiden liikkumismahdollisuuksia pyörällä ja kävellen, sanoo Jyväskylän kaupungin toimialajohtaja Erja Saarivaara lehdistötiedotteessa.

Hankkeessa rakennetaan myös kevyen liikenteen väyliä yli 25 kilometrin pituudelta.

– Myös Väylä haluaa lisätä kävellen ja polkupyörällä tehtäviä matkoja rakennuttamalla turvallisia kävely- sekä pyöräteitä, toteaa Kirri–Tikkakoski-hankkeen projektijohtaja Ari Mäkelä Väylästä.

Tiehanke on saanut rahoituksen Suomen valtion budjetista vuonna 2018. Hankkeen kustannusarvio on noin 139 miljoonaa euroa. Tie on liikenteelle valmis vuoden 2022 loppuun mennessä. Viimeistelytyöt valmistuvat vuonna 2023.