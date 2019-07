Jyväskylän keskustan Nikolainkulmaan uudenlainen konsepti – Figaro ja Miriam's yhdistävät voimansa: "Molemmilla on omat tuotteensa ja vahvuutensa"

Jyväskylän keskustan perinteikäs Nikolainkulman kiinteistö saa uudet toimijat, kun ravintola Figaro ja konditoria-kahvila Miriam’s yhdistävät voimansa.

Suunnitelmissa on avata 1. syyskuuta juhla- ja kokouspalveluja tarjoava kokonaisuus. Pysyvää kahvilaa tai ravintolaa Nikolainkulman toiseen kerrokseen ei avata.

– Teemme yhteistyössä tilaisuuksia, mutta meiltä tulee enemmän leivonnaispuolta. Hoidamme myös varmaan enemmän kokouspuolta ja Figaro à la carte -tyyppistä toimintaa, Miriam’sin yrittäjä Miriam Laitinen miettii.

– Tilat säilyvät aika lailla entisellään, vaikka toki niitä ehostetaan. Keittiötiloja laitetaan ajan tasalle, kertoo Figaron omistaja Johanna Herlevi-Saarukka.

Yhteistyö on varsin tuore ja monia yksityiskohtia kehitellään vielä.

– Olemme Miriam’sin kanssa suunnitelleet taustoja, ryhtyneet tuotteistamaan ja hinnoittelemaan palvelukokonaisuuksiamme ja luoneet varausjärjestelmää, Herlevi-Saarukka sanoo.

Molemmat toimijat ovat innoissaan yhteistyöstä uusissa tiloissa. Tilojen laajennukselle on myös ollut tarvetta.

– Omat tilamme ovat tietynlaisiin illallisiin vähän pienet, Herlevi-Saarukka sanoo.

– Meillä ei ole ollut aikaisemmin juhlatilaa. Sellaistakin meiltä aika paljon kysellään, joten on hyvä, että sellainen on nyt tarjota, Laitinen komppaa.

Nikoilainkulmassa on kolme erikokoista tilaa: reilun kymmenen hengen Jääkärikabinetti, noin 30:lle tarkoitettu Vihreä Salonki sekä 90–120 hengen Nikolainsali.

Kiinteistön omistaa Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiö, jonka lisäksi uutta konseptia on ollut luomassa bisnesmuotoilutoimisto Brande. Juhla- ja kokouspalvelujen lisäksi tarkoitus on pitää myös avoimien ovien tilaisuuksia, joissa tiloihin pääsee tutustumaan.

Laitinen ei muista vastaavasta yhteistyöstä kuulleensa.

– Hyvä konseptihan tämä on, kun molemmilla on omat tuotteensa ja vahvuutensa. On mielenkiintoista nähdä, miten tällainen otetaan vastaan, Laitinen toteaa.

– Kiinnostusta tiloja kohtaan on jo ollut. Niissä pystyy pitämään paljon erilaisia tilaisuuksia, ja lähinnä mielikuvitus on rajana, Herlevi-Saarukka maalailee.

Vapaudenkadun ja Asemakadun kulmassa sijaitsevassa Nikolainkulmassa toimi aiemmin kymmenen vuoden ajan pitopalvelu Raija Sipinen. Vuokrasopimuksen irtisanominen oli yrittäjälle järkytys ( Keskisuomalainen 30.5).

Miriam’s ja Figaro eivät ota tilojen aiempaan toimintaan kantaa. Katse on suunnattu tulevaan.

– On tarkoitus tehdä uusi, erilainen konsepti, Laitinen sanoo.

– Emme ajattele sitä siltä kannalta, että olisimme hyppäämässä kenenkään saappaisiin. Luotamme oman osaamisen laatuun ja lähdemme tekemään meidän näköistä juttua, Herlevi-Saarukka toteaa.

Sekä Figaron että Miriam’sin toiminta nykyisissä toimipisteissä Asemakadulla jatkuu molempien mukaan kaikin puolin normaalisti.