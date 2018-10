Jyväskylän keskustassa iso myllerrys – Väinönkadun "esterata" vaatii kaupunkilaisilta ja yrittäjiltä pitkää pinnaa

Jyväskyläläinen Antoine Kalmbach, 30 kiemurteli perjantaina Jyväskylän keskustassa Väinönkadulla pyöränsä kanssa työmaa-aitojen välissä.

Väinönkadulla Vapaudenkadun ja Yliopistonkadun välisellä alueella on kesäkuusta alkaen tehty putki- ja kadunrakennustöitä, jotka ovat vaikuttaneet tuhansien kaupunkilaisten arkeen.

– Kuljen tästä läpi päivittäin töihin Innovalle. Tämä on tällaista esteratsastusta, mutta muutosvaiheet ovat aina haastavia. Eihän tämä ole mitään Tampereeseen verrattuna, sanoo Kalmbach.

Myllerrys Väinönkadulla johtuu siitä, että kaupunki muuttaa katuosuutta kävelykaduksi ja Jyväskylän Energia uusii alueella sähkö, vesi- ja kaukolämpöputkistoa.

– Uskon, että muutos kävelykaduksi lisää Väinönkadun viihtyisyyttä. Ja kun katu on jatkossa sula ympäri vuoden, se lisää turvallisuutta, kommentoi Antoine Kalmbach.

Väinönkadun yläpäässä toimivan vaateliike Yellow Clothesin yrittäjä Anitta Niskanen vaikuttaa tuskastuneelta työmaahan.

– Asiakkaiden on ollut vaikea löytää liikkeeseen. Tällaisessa paikassa sijaitsevalla työmaalla pitäisi tehdä hommia ympäri vuorokauden, myös öisin, kun ihmisiä ei liikkuisi. Myös tiedottaminen on ollut huonoa, kommentoi Niskanen.

Jyväskylän kaupungin rakennuttaja Juha Vennon mukaan töiden valmistuttua Väinönkatu muuttuu kadun yläpäätä lukuunottamatta kävelykaduksi, jolla on sallittua vain huoltoajo.

Vennon mukaan töiden ajoitus keskusta-alueella on aina vaikeaa.

– Jo nyt on tullut valitusta, että työt alkavat liian aikaisin (aamuseitsemältä). Työskentely öisin olisi myös rahakysymys, huomauttaa Vento.

– Urakoitsijan puolelta tiedottamista kiinteistöille ja alueen yrityksille on hoidettu WhatsApp -sovelluksen kautta. Toki koskaan ei voi tiedottaa liikaa, Vento kommentoi.

Vennon mukaan kadunrakennustyöt ovat edenneet aikataulussa. Perjantaina viimeisteltiin katukiveystä työväentalon kohdalla. Väinönkadulle tulee kolmesta eri graniitista tehtävä kiveys. Sen alle tulevat lämmitysputket, jotka pitävät kadun sulana ympäri vuoden.

– Kiveys ja lämmitysputket ovat valmiita Kauppakadulle asti, eli noin puolet on tehty. Loppuvuodesta urakka etenee kohti Torikeskusta ja Yliopistonkatua, mutta osa töistä jää keväälle ja alkukesään, Vento kertoo.

Vennon mukaan sitä myötä kun kiveyksen teko valmistuu, vähenevät työmaa-aidat alueelta.

– Arviolta parin viikon kuluttua alkavat aitaukset vähentyä Kävelykadusta alaspäin, Vento kommentoi.

Kävelykaduksi muuttuminen tarkoittaa kiveyksen ja lämmitysputkien lisäksi sitä, että katuosuudelle lisätään istutuksia, kalusteita ja valaistusta.

– Halosen kulmalle tulee vielä loppuvuoden aikana Jussi Heikkilän Airo-veistos, Vento kertoo.

Jyväskylän Energian osalta Väinönkadun urakka on loppusuoralla, kertoo rakennuttaja Tero Poikonen. Liki kaikki maanalainen tekniikka on uusittu.

– Sähköjohtoja on lisätty, tehty valokuituverkkoa lisää, asennettu uudet kaukolämpöputket ja uusi runkovesiputkisto, jonka kesto on noin 100 vuotta. Myös hulevesiverkostoa on parannettu, listaa Poikonen.

Työt jatkuvat vielä Väinönkadun yläpäässä ja myöhemmin Yliopistonkadun risteyksessä.

– Vesijohtolinjaa puuttuu vielä noin 15 metriä. Olemme aikataulussa ja valmista tulee 9. marraskuuta mennessä, Poikonen kommentoi.

Poikosen mukaan töiden yhteydessä maan alle on asennettu kilometrikaupalla putkistoa. Esimerkiksi runkovesiputket oli pakko uusia, sillä ne olivat käyttöikänsä päässä.

– Urakan vaativuutta kuvaa, että jokaisen maan pinnalla kulkevalla metrin matkalla kulkee maan alla 23 metriä putkia, siellä on melkoinen kasa johtoa, kuvailee Poikonen.

Valtaosa töistä on Poikosen mukaan tehty kello 7–17 välillä.

– Iso työmaa aiheuttaa aina haittaa, mutta tiedottamista on parannettu ja kritiikkiä on tullut melko vähän, sanoo Poikonen.

Putkitöiden vuoksi Väinönkadun yläosa Torikeskukselle asti on 9. marraskuuta asti pelkästään jalankulkijoiden käytössä.

Jyväskylän kaupungin Juha Vennon mukaan Jyväskylän Energian ja Jyväskylän kaupungin urakat Väinönkadulla maksavat viime ja tänä vuonna yhteensä vajaat neljä miljoonaa euroa. Summa sisältää työ- ja materiaalikulut.