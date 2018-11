Jyväskylän kirkkovaltuuston nuorin haluaa pelastaa Huhtasuon kirkon

Jyväskylän kirkkovaltuuston keski-ikä nuortui viidellä vuodella eli 51 vuoteen verrattuna vanhaan valtuustoon. Äänestysprosentiksi tässä Suomen suurimmassa seurakunnassa muodostui 13,5, mistä voi olla tyytyväinen ainakin siksi, että se on suurten kaupunkien korkein äänestysprosentti.

Uuden valtuuston nuorin jäsen on 19-vuotias lukiolainen Siiri Muhonen (SDP. ja sit.) Huhtasuolta. Vastaavasti iäkkäin on kortepohjalainen 77-vuotias Matti Eerola (keskusta ja sit.), joka on konkari myös kirkkovaltuutettuna.

Muita uusia nuoria valtuutettuja ovat opiskelija ja partiojohtaja Reetta Suonpää, 23 (Myrskylyhty) Kortepohjan alueseurakunnasta sekä kunnallisvaaleissa äänikuningattareksi noussut opiskelija kaupunginhallituksen jäsen Bella Forsgren, 26, (Vihreä Kirkko) Keskustan alueseurakunnasta.

Valtuuston juniori Siiri Muhonen on ollut seurakunnan toiminnassa aina mukana. Mummonsa Ellen Tuikkasen esimerkistä hän lähti myös ehdokkaaksi. Huhtasuon tyhjillään seisova kirkko ja seurakuntakeskus on Muhoselle tärkeä, sillä on vihitty hänen vanhempansa ja siellä on hänet itsensä kastettu ja konfirmoitu. Sen edessä hän halusi tulla myös kuvatuksi.

– Uskon, että saamme tälle kirkolle hyvän ratkaisun, joko se täytyy remontoida tai rakentaa Huhtasuolle uusi. Huhtasuo tarvitsee kirkon, sanoo Muhonen.

Jyväskylän vaalien varsinainen ja ylivoimainen äänikuningatar on Raija Pekkarinen, 67, (Keskusta ja sit.) Kuokkalan alueseurakunnasta. Ääniä Pekkarinen sai 324 kappaletta.

– Kivalta tuntuu tällainen tulos, kun olin jo luovuttamassa koko tehtävästä, kertoo Pekkarinen, jolla luottamustehtäviä on takana jo 20 vuotta.

Uusi kiinnostus luottamustehtäviin virisi viime keväänä, kun hän sai osallistua varajäsenenä kirkolliskokoukseen. Kirkolliskokous on kirkon "eduskunta", ylin päättävä elin, jossa linjataan myös uskon opin asioita.

– Siellä otettiin kantaa itse asiaan, se oli hyvin mielenkiintoista. Seurakuntatasolla sellaiselle keskustelulle on hyvin vähän, jos ollenkaan tilaa, kertoo Pekkarinen.

Pekkarinen iloitsee myös siitä, että nuoria saatiin valtuustoon lisää.

– Järkevää taloudenhoitoa ja sellaista suvaitsevaisuuden henkeä, että pääasia ei unohdu: armollisuus ja lähimmäisen rakkaus, summaa Pekkarinen omia odotuksiaan tulevalle valtuustokaudelle.

Kirkkovaltuuston poliittisisessa asetelmassa vihreiden Vihreä kirkko ja Tulkaa kaikki ovat voittajaryhmä, joka kasvoi nyt yhdestä hengestä nelihenkiseksi. Keskusta ja sitoutumattomat pysyy suurimpana ryhmänä kahdeksalla jäsenellä menettäen yhden paikan. Kokoomus ja sitoutumattomat saivat seitsemän paikkaa menettäen kaksi, SDP ja sitoutumattomat kuusi paikkaa menettäen yhden paikan. Vasemmistoliiton Sydän vasemmalla kasvatti paikkalukunsa yhdestä kahteen. Muut ryhmät pitivät paikkalukunsa ennallaan.

Yli puolet, eli 21 yhteensä 39 valitusta on uusia valtuutettuja. Naisia valittiin 22 ja miehiä 17 eli nykyinen pieni miesenemmistö kääntyy naisenemmistöksi.

Äänensä antoi 10 409 seurakuntalaista, kun 16 vuotta täyttäneitä äänioikeutettuja on 76 997. Alaikäisten eli 16–17 -vuotiaiden äänestysinto jäi 6,7 prosenttiin.