Jyväskylän kotihoidossa on nyt hoidettu asiat lainmukaiseen kuosiin

Jyväskylän kotihoito on saatu viime vuoden aikana lainmukaiseksi. Näin toteaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, joka sai maaliskuussa 2018 käsiteltäväkseen, joka koski kotihoidon henkilöstön työnantajaltaan saamia kirjallisia huomautuksia ja varoituksia.

Aluehallintoviraston työsuojelu toteutti Jyväskylässä viime kevään aikana työsuojelutarkastukset jokaisessa kotihoidon tiimissä sekä kotihoidon toiminnanohjauksessa.

Aluehallintovirasto arvioi kotihoidossa esille tulleiden epäkohtien johtuneen puutteellisesta esimiestyöstä ja henkilöstön perehdyttämisestä.

– Jyväskylän kaupungin vanhuspalveluissa on nyt aktiivisesti kehitetty kotihoitoa erityisesti esimiestyön ja johtamisen osalta. Työtä on tehty myös henkilöstöresurssin vahvistamiseksi ja henkilöstön perehdyttämiseen on laadittu selkeä suunnitelma, selvittää vanhuspalvelujen palvelujohtaja Maarit Raappana kaupungin tiedotteessa.

Aluehallintovirasto katsoo, että kotihoidon toimenpidesuunnitelma on kattava ja toteutusta viedään eteenpäin ammattitaitoisesti yhdessä henkilöstön ja esimiesten kanssa.

Aluehallintoviraston valvonnan päättyminen kotihoidossa on ilmoitusasiana 24. tammikuuta kaupungin perusturvalautakunnan kokouksessa.