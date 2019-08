Jyväskylän kouluille toivotaan matalan kynnyksen toimintaa perheille – “Suuria rahallisia satsauksia tämä ei vaadi”

Jyväskylän Vanhempainfoorumi ry toivoo Jyväskylän kouluille uudenlaista, yhteisöllisempää toimintakulttuuria.

Esimerkkinä tästä viime lukuvuonna viidessä jyväskyläläisessä koulussa toteutettiin vanhempainfoorumin ja Jyväskylän kaupungin yhteistyönä pilottikokeilu Yhdessä liikkuen epulle. Tavoitteena oli tukea hyvän luokkahengen rakentumista. Oppilaat ja vanhemmat saivat ideoida yhdessä tekemisen ja tutustumisen menetelmiä.

Kokeilussa järjestettiin matalan kynnyksen tutustumistoimintaa oppilaille, heidän vanhemmilleen ja opettajille. Mukana olivat Kilpisen yhtenäiskoulu, Puistokadun päiväkotikoulu sekä Tikan, Kypärämäen ja Nenäinniemen koulut. Toiminta rahoitettiin Liikkuva koulu -määrärahalla.

Pilottikokeilussa järjestettiin monenlaista toimintaa, kuten tutustumis- tai perheiltoja sekä koulun yhteisiä retkiä.

– Lapset saivat osallistua näihin myös ilman vanhempia. Tilaisuuksissa rakentui luonnollisia yhteyksiä ja verkostoja erilaisten perheiden välille, kommentoi Vanhempainfoorumin toiminnanjohtajana vuoden alussa aloittanut Tuula Jormakka.

Matalan kynnyksen toimintaan toivotaan mukaan uusia kouluja tälle lukuvuodelle.

– Suuria rahallisia satsauksia tämä ei vaadi. Enemmän kyse on toimintatapojen uudistamisesta. Keskeistä on, että jokainen vanhempi ja lapsi kokee tulleensa kuulluksi ja hyväksytyksi, ja vanhemmat kokevat olevansa aidosti osa yhteisöä, Jormakka näkee.

Saadun palautteen mukaan pilottihankkeen koettiin lisänneen kodin ja koulun yhteistyötä sekä madaltaneen kynnystä yhteistyöhön. Toisaalta opettajat kokivat työmääränsä lisääntyneen.

Jormakan mukaan koulujen arjessa yhteisöllisyys rakentuu pienistä säännöllisistä ja riittävän usein tapahtuvista teoista. Koulut voivat rakentaa yhteisöllisyyttä Jormakan mukaan kaikille avoimella toiminnalla, kuten vaikka koko koulun yhteisillä höntsäliikuntavuoroilla kerran viikossa.

– Vanhempien ja perheiden osallisuuden lisääminen tukee lasten ja nuorten kasvamista ja hyvinvointia. Myös opettajien työ helpottuu, kun he tuntevat lapset ja perheet paremmin, Jormakka sanoo.

Jyväskylän Vanhempainfoorumi on valtakunnallisen Suomen Vanhempainliitto ry:n kuntakohtainen yhdistys, joka on toiminut kymmenen vuotta. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia oppilaiden vanhempien välisenä yhteistyöelimenä.