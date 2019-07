Jyväskylän lentoasemalle uusi päällikkö elokuussa – "Sujuvat lentoyhteydet etelään ovat maakunnalle elinehto"

Jyväskylän lentoaseman uudeksi päälliköksi on valittu Mika Järvinen, 37. Hän aloittaa tehtävässä 1. elokuuta. Järvinen on opiskellut logistiikkaa Jyväskylän ammattikorkeakoulussa (JAMK) ja valmistunut sieltä vuonna 2008. Hän on myös suorittanut JAMKissa vuonna 2012 ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon logistiikan johtamisesta.

Järvinen siirtyy Jyväskylään Helsinki-Vantaan lentoasemalta, jossa hän on työskennellyt operatiivisen johtamisen tehtävissä.

– Olen vastannut muun muassa lentokoneiden pysäköinnin suunnittelusta ja talvitoimintojen koordinaatiosta, Järvinen kertoo Keskisuomalaiselle.

Ennen vuotta 2007 Järvinen työskenteli parin vuoden ajan myös entisessä kotimaisessa lentoyhtiössä Finncomm Airlinesissa.

Järvinen näkee uuden työpaikkansa tärkeäksi Jyväskylälle ja koko maakunnalle.

– Lentoaseman merkitys on erittäin merkittävä. Sujuvat lentoyhteydet Keski-Suomesta Helsinkiin ovat ihmisille tärkeitä. Ne palvelevat maakunnan kilpailukykyä. Useat Jyväskylästä Helsinkiin lentäen matkustavat matkustajat jatkavat matkaansa Helsinki-Vantaalta lentäen. Lentoliikenne Jyväskylästä Helsinkiin onkin suunniteltu siten, että koko matkustusketju on mahdollisimman toimiva ja matkustajien siirtyminen jatkolennoille on nopeaa ja helppoa, Järvinen toteaa.

Jyväskylän lentoasemaa käyttää vuosittain noin 70 000 matkustajaa, joista valtaosa lentää Helsinki-Vantaalle. Lisäksi sesonkiaikoina asemalta on suoria yhteyksiä lomakohteisiin. Puolustusvoimien Ilmasotakoulu Tikkakoskella tuo myös merkittävää lisäliikennettä asemalle.

– Kentän vahvuuksia ovat sujuvuus ja liikkumisen helppous, Järvinen sanoo.

– Jyväskylässä on hyvin yksinkertaiset ja sujuvat toimintamallit, ja se näkyy asiakkaiden tyytyväisyydessä. Lisäksi Jyväskylän aseman työntekijät ovat loistavia ammattilaisia.

Ympäristön näkökulmasta herää kysymys, syntyykö tulevaisuudessa enemmän painetta lyhyitä lentoyhteyksiä, kuten Jyväskylän ja Helsingin väliä, kohtaan. Järvisen mukaan ympäristökysymys otetaan Finaviassa vakavasti.

– Finavia pyrkii tekemään lentoverkostostaan hiilineutraalin. Tavoitteena on, että kaikki yhtiön lentoasemat ovat hiilineutraaleja vuotta suunniteltua aiemmin – jo vuonna 2019. Helsinki-Vantaa muutettiin hiilineutraaliksi vuonna 2017, ja loput verkostosta on tarkoitus muuttaa tämän vuoden puolella, Järvinen selittää.

Helsinki-Vantaalla hiilineutraalius on tarkoittanut muun muassa jätteistä ja tähteistä tehdyn uusiutuvan dieselin käyttämistä kaluston operoinnissa ja oman aurinkovoimalan käyttöön ottamista. Tänä vuonna uusiutuva diesel tulee käyttöön kaikilla Finavian lentoasemilla.