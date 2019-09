Keski-Suomen käräjäoikeus muuttaa Jyväskylän oikeustalolta väistötiloihin Cygnaeustalolle lokakuussa 2020. Oikeustalolla toimiva Sisä-Suomen syyttäjänvirasto muuttaa puolestaan Torikeskukseen lähiaikoina ja siirtyy Cygnaeustalolle yhtä aikaa käräjäoikeuden kanssa.

Senaatti-kiinteistöjen aluepäällikkö Marko Jalkasen mukaan Cygnaeustalo osoittautui selvitysten jälkeen parhaaksi vaihtoehdoksi käräjäoikeudelle. Tällä hetkellä rakennuksessa toimivat muun muassa aluehallintovirasto, ely-keskus ja Keski-Suomen liitto.

Oikeustalon väistötiloiksi olivat Keskisuomalaisen tietojen mukaan ehdolla myös Kolmikulma ja Maanmittauslaitoksen rakennus Taulumäellä. Cygnaeustalon etuja olivat sijainti ja riittävän suuri yhtenäinen tilamäärä oikeussalien rakentamiseksi. Lisäksi kyse on valtion rakennuksesta, mikä helpottaa muuttoprosessia.

– Yhtään helppoa ratkaisua ei ollut, mutta Cygnaeustaloon pystytään rakentamaan sellainen toiminnallinen kokonaisuus, jonka myös oikeusministeriö on hyväksynyt, Jalkanen kertoi.

Talon nykyisistä käyttäjistä aluehallintovirasto muuttaa keskustan Sinetti-virastotaloon ja ely-keskuksen tiloja tiivistetään. Keski-Suomen liiton vuokrasopimus on irtisanottu ja uudesta sijainnista neuvotellaan.

Käräjäoikeudessa uutiset otettiin vastaan varovaisen positiivisesti. Oikeustalon henkilöstö on kärsinyt pitkään sisäilmaongelmista, jotka ovat pahimmillaan uhanneet koko käräjäoikeuden toimintaa.

Esimerkiksi käräjäoikeuden kirjaamon viidestä työntekijästä neljä on oireillut niin pahasti, että heitä on kielletty työskentelemästä oikeustalossa. Kaikkiaan 14 oikeustalon työntekijää on siirtynyt akuutteihin väistötiloihin Väinönkadulle.

Vartijoista sisäilmaoireita on ollut noin puolella. Vartiointiliike on varoittanut käräjäoikeutta, että se ei pysty takaamaan turvatarkastuspalvelun jatkuvuutta.

– Cygnaeustalo ei ole optimaalinen ratkaisu, mutta se on esillä olleista vaihtoehdoista paras. Sijainti on kohtuullinen ja tilavaatimukset täyttyvät, vaikka resurssien tehokkaan käytön kannalta tarvitsisimme kaksi istuntosalia enemmän. Myös pysäköintipaikkojen riittävyys voi olla haaste, Keski-Suomen käräjäoikeuden laamanni Hannu Kilpelä pohti.

– Tärkeintä on kuitenkin se, että pääsemme siirtymään sisäilmaongelmaisista tiloista terveisiin.

Lisäksi oikeustalon ongelmiin puututaan väliaikaisilla toimenpiteillä. Joulukuussa käräjäoikeuden tiedoksiantokanslia, kirjaamon asiakaspalvelu ja turvatarkastukset siirtyvät talon ulkopuolelle toimitettavaan erilliseen moduuliin.

Ennen väistötilojen rakentamista Cygnaeustalon tilojen terveellisyys tutkitaan. Jalkasen mukaan rakennuksessa on ollut ”tietyissä osissa jonkinlaista oireilua”. Sisäilmatutkimuksen tulokset ja mahdolliset toimenpiteet selviävät lokakuussa.

– Tilat laitetaan sellaiseen kuntoon, että sinne on turvallista muuttaa, Jalkanen lupasi.

Viivästyksiin on oikeustalolla totuttu. Pikaisia toimia oikeustalon sisäilmaongelmien suhteen vaatinut raportti valmistui joulukuussa 2018. Muutto on siis luvassa aikaisintaan lokakuussa 2020.

Viivästyksiä voi tulla myös väistötiloissa. Kilpelä suhtautuu epäillen siihen, ehditäänkö oikeustalo remontoida laadukkaasti 1,5–2 vuoden aikana. Remontin neliökustannukset ovat jo nykysuunnitelman mukaan niin korkeat, että Kilpelän mukaan olisi hyvä tarkastella myös kokonaan uuden oikeustalon rakentamista.

Hän muistuttaa, että kyse on kansalaisten oikeusturvasta: tehokas oikeuslaitos tarvitsee toimivat ja terveet tilat.

– Kansalaiset haluavat, että asiat hoidetaan nopeasti. Jos fasiliteetit eivät ole kunnossa, joutuisuusvaatimuksia ei pystytä täyttämään.