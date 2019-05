Jyväskylän oikeustalon väistötilaksi nousi uusi vaihtoehto Taulumäeltä

Remonttiin menevän Jyväskylän oikeustalon väistötilojen etsintä jatkuu. Vuoden alussa vaihtoehtoja kerrottiin punnitun Cygnaeustalon ja Kolmikulman välillä, mutta Keskisuomalaisen tietojen mukaan nyt uutena vaihtoehtona selvitetään toimintojen siirtämistä Taulumäelle entisen Maanmittauslaitoksen rakennukseen.

Taulumäen kirkon vieressä Kankaankadulla sijaitsevat tilat omistaa yksityinen kiinteistöyhtiö. Tiloista osa on tällä hetkellä tyhjillään, osassa on vuokralaisia.

Senaatti-kiinteistöjen aluepäällikkö Marko Jalkanen ei halua tällä hetkellä kommentoida vaihtoehtoja, mutta vahvistaa tarkempia selvityksiä tehdyn kolmesta kohteesta.

– Selvitystyöt neuvotteluineen ottavat aikansa, mutta mahdollisimman pikaisesti pyrimme asian ratkaisemaan, jotta päästään muutostöihin, Jalkanen totesi.

Jyväskylän oikeustalossa vakavia sisäilmaongelmia – istutaanko käräjiä väliaikaisesti Kolmikulmassa?

Jalkasen mukaan edelleen pyrkimyksenä on löytää tilat, jonne mahtuvat sekä Keski-Suomen käräjäoikeuden että Sisä-Suomen syyttäjänviraston toistasataa työntekijää kaikkine toimintoineen. Pinta-alan tarpeeksi on laskettu noin 4 000 neliötä. Väistötilat on arvioitu tarvittavan vähintään 1,5–2 vuodeksi.

Väistötilojen tarpeen taustalla on nykyiseen oikeustaloon sisäilmaongelmien vuoksi tuleva remontti. Joulukuussa valmistuneet tutkimustulokset osoittivat rakennuksessa olevan kosteusvaurioita, joiden vuoksi tilat peruskorjataan ja koko julkisivu uusitaan.

Vastaava remontti tehtiin samassa korttelissa sijaitsevan poliisitalon puolelle kymmenen vuotta sitten, jonka jälkeen tiloissa on tehty erinäisiä muitakin korjaustöitä. Parhaillaan käynnistymässä on uuden poliisivankilan rakentaminen, sillä edellinen on ollut sisäilmaongelmien vuoksi suljettuna jo yli vuoden tammikuusta 2018.