Jyväskylän oikeustalossa vakavia sisäilmaongelmia – istutaanko käräjiä väliaikaisesti Kolmikulmassa?

Jyväskylän oikeustalossa on paljastunut vakavia sisäilma- ja rakenneongelmia. Varmuus kosteusvaurioista saatiin joulukuussa valmistuneista tutkimustuloksista, jotka ovat johtaneet siihen, että sekä koko Keski-Suomen käräjäoikeudelle että Sisä-Suomen syyttäjänviraston Jyväskylän palvelutoimistolle etsitään väistötiloja.

– Vaihtoehtoina ovat Cygnaeustalo ja Kolmikulma. Alustavat hahmotelmat tiloista on suunniteltu, mutta päätöksiä ei ole vielä tehty. Ne edellyttävät vielä keskusteluja oikeusministeriön ja valtakunnansyyttäjänviraston kanssa. Keskustelut on tarkoitus käydä lähiviikkoina, projektipäällikkö Riikka Alamäki Senaatti-kiinteistöiltä kertoo.

Käräjäoikeudessa ja syyttäjänvirastossa työskentelee yhteensä toistasataa henkilöä. Tilanne koskee huomattavasti laajempaa joukkoa, sillä oikeustalo on liki päivittäinen työpaikka esimerkiksi lukuisille asianajajille ja muille oikeudenkäyntiavustajille. Myös fyysisesti paikalla asioivien asiakkaiden määrä on suuri.

Väistötilojen järjestäminen on haasteellista paitsi niiden laajuuden, myös toiminnan luonteen vuoksi. Pinta-alaa vaaditaan noin 4 000 neliötä ja käyttöön tulevat tilat edellyttävät rakentamista muun muassa oikeuden käyttämän tekniikan ja turvallisuusnäkökohtien vuoksi.

Käräjäoikeuden remontti on ollut suunnitteilla jo pidemmän aikaa, sillä nykyiset tilat ovat käyneet liian pieniksi ja jutturuuhkan vuoksi tarvetta olisi kahden uuden rikosoikeudenkäynnissä käytettävän salin rakentamiselle.

– Sisäilmatutkimusten tulosten vuoksi remontti paisui ennakoitua suuremmaksi. Aiemmin ajatuksena oli, että vain osa toiminnasta siirtyisi väistötiloihin. Mutta nyt tilat peruskorjataan, tehdään rakenteellisia korjauksia ja koko julkisivu uusitaan, Senaatti-kiinteistöjen aluepäällikkö Marko Jalkanen luonnehtii.

Vastaava remontti tehtiin samassa kiinteistössä toimivan poliisitalon puolelle kymmenen vuotta sitten. Käräjäoikeuden osalta korjaus- ja muutostöiden kustannusarvio on noin 6,4 miljoonaa euroa.

– Virallisia päätöksiä ei ole vielä tehty, mutta uskomme, että korjaamalla tilat saadaan kuntoon, Jalkanen sanoo.

Keski-Suomen käräjäoikeuden laamannin Hannu Kilpelän mukaan uudisrakentaminen olisi vakavasti pohdittava vaihtoehto jo kustannustehokkuuden vuoksi.

– Korjausrakentamisen neliöhinta on jo niin lähellä uudisrakentamisen kustannuksia, että on syytä vakavasti pohtia, miten ja millä hinnalla saavutetaan varmuus siitä, että tulevat tilat täyttävät asianmukaisesti työturvallisuuden ja -terveyden vaatimukset?, kysyy Kilpelä.

Kilpelä viittaa poliisitalon historiaan, ja muistuttaa, ettei korjaamisella ole kaikin osin saavutettu haluttuja tuloksia.

– Koska tutkimusraportin havainnot käräjäoikeuden ja syyttäjänviraston tilojen osalta vastaavat kutakuinkin yksi yhteen Senaatin aikanaan rakentajaa vastaan poliisin tilojen osalta nostaman vahingonkorvauskanteen kanneperusteita, usko korjausrakentamisen tuloksellisuuteen on todella vähäistä. Harmillista sinänsä, että korjaamiseen on jo tähän mennessä kulunut runsaasti verovaroja, mutta kannattaako ottaa riskiä, että uudetkin panostukset osoittautuvat lopulta hukkainvestoinneiksi, Kilpelä kysyy.

Tutkimukset osoittivat mittavimpien ongelmarakenteiden sijaitsevan oikeustalon ensimmäisessä kerroksessa, jossa sijaitsee valtaosa oikeussaleista, kirjaamo ja vartijoiden työtilat sekä pohjakerroksessa, jossa on muun muassa sosiaali- ja arkistotiloja.

Työntekijöissä sisäilmaongelmat ovat aiheuttaneet oirehtimista ja vakavimmista oireista kärsivät ovat käyttäneet hyväkseen etätyön­ mahdollisuutta.

Sisäiseen kyselyyn vastasi yli 90 prosenttia käräjäoikeuden henkilöstöstä, josta puolet ilmoitti oireista. Myös työterveyshuolto on arviointilausunnossaan ottanut kantaa tilanteen vakavuuteen ja suositellut pikaisia toimenpiteitä. Syyttäjänvirastossa terveysvaikutukset ovat samansuuntaiset ja myös etätyötä tehdään mahdollisuuksien mukaan, kertoo apulaispäällikkö Janne Kangas.

Poliisin puolella oireilut sisäilmasta ovat vähentyneet viime vuonna tehtyjen korjaustöiden jälkeen. Poliisivankilan remontti on alkamassa kesällä ja sen on tarkoitus valmistua kesäksi 2020. Kustannusarvio on noin kaksi miljoonaa euroa.

– Remontit ovat parantaneet tilannetta, mutta jos kiinteistön tulevaisuutta harkitaan, on poliisin hyvä olla kokonaistarkastelussa mukana, sillä meille olisi etu toimia edelleen läheisesti oikeus- ja syyttäjäpuolen kanssa, Sisä-Suomen poliisipäällikkö Timo Vuola sanoo.

Nopeita ratkaisuja ei ole luvassa, sillä vaikka sopimus väistötilasta saataisiinkin tehtyä pikaisesti, vie tilojen muuntaminen toimintaan sopiviksi oman aikansa siten, että väliaikaisiin tiloihin päästäisiin muuttamaan aikaisintaan vuoden lopussa, arvioi Marko Jalkanen.

Mikäli korjausrakentamiseen päädytään, toimitaan väistötiloissa 1,5–2 vuotta.