Jyväskylän ortodoksikirkossa likainen urakka: "Ikoneissa vuosikymmenten noet ja huulipunatahrat"

Pääsiäisen odotus on aina iso asia ortodokseille, mutta tänä vuonna se on Jyväskylän seurakunnassa erityisen iso. Seurakunnan pääkirkko Jyväskylän Rajakadulla on suljettu peruskorjauksen takia yli kolme kuukautta ja lähes koko pääsiäispaaston ajan.

Seuraavan kerran jumalanpalvelus päästään järjestämään entistä ehommassa kirkossa palmusunnuntaina 12. huhtikuuta. Palveluselämä pyörii kuitenkin täysillä seurakuntakeskuksen juhlasalissa viereisessä rakennuksessa.

Parhaillaan kirkkosalissa jyrsitään lattioita auki ja poistetaan vanhoja asbestirakenteita. Vanhassa juhlasalissa työskentelee taidekonservaattori Riikka Köngäs. Hänen tehtävänään on kirkon kymmenien erikokoisten ikonien puhdistus.

– Hyvin likainen urakka. Näissä on vuosikymmenten noet, joita irtoaa tuohuksista ja suitsukkeista, Köngäs kertoo.

Ortodoksinen tapa suudella ikoneita on tuottanut osaan niistä myös rasva- ja jopa huulipunatahroja, jotka ovat kaikkein vaikeimmin poistettavia.

– Mutta ikonit ovat käyttöesineitä ja kirkko ei ole museo, Köngäs toteaa.

Myös Käkisalmen kirkosta peräisin olevat suuret, hopeiset ikoniriisat saavat täyspuhdistuksen kultaseppä Ville Maahisen käsittelyssä.

Kirkkoremontti on odottanut kauan toteutumistaan muiden korjausinvestointien jonossa. Rovasti Timo Mäkirinta pitää lähes ihmeenä, että ilman suuria vaurioita on selvitty tähän saakka. Tosin loka-auton vierailu pääsiäistä edeltävällä suurella viikolla on ollut lähes perinne.

Reilun 200 000 euron remontissa uudistetaan viemärit, vesijohdot, sähköt, kirkkosalin lattiat, ikonostaasi ja kalusteita. Kahvitilaisuuksia palvelevaa keittiötä parannetaan ja uutena rakennetaan invavessa.

Jyväskylän pääkirkko eli Kristuksen ylösnousemuksen kirkko valmistui 1954 ja se on ensimmäinen jälleenrakennuskauden ortodoksikirkko Suomessa. Sisäremontissa palataan vaaleampiin sävyihin. Myös solean eli ­ikonostaasin edessä olevan korokkeen rakenne palautetaan.

– Tärkeä johtoajatus on kirkon palauttaminen entiseen asuunsa. Se muistuttaa myös jälleenrakentamisen ajasta, joka oli kirkolle vaikeaa aikaa, Mäkirinta sanoo.

Kirkkoremontti ja viime vuonna tehty pappilatalon peruskorjaus on teetetty niin sanotusti omana työnä. Seurakunta palkkaa työmiehet ja tarvittavat aliurakoitsijat itse.

– Tämä on osoittautunut toimivaksi ja edulliseksi tavaksi, projektipäällikkö Matti Salokas kertoo.

Salokas ja Mäkirinta kiittelevät seurakunnan suoraviivaista ja riidatonta päätöksentekoa. Lähivuosina kirkon peruskorjaus saa jatkoa julkisivuremontin muodossa.

Jyväskylän seurakunnalla on Rajakadulla kirkon lisäksi seurakuntakeskus ja asuntokäytössä oleva pappilarakennus. Rukoushuoneita eli tsasounia on eri puolilla Keski-Suomea kuusi, lisäksi seurakunta omistaa leirikeskuksen Uuraisilla.