Jyväskylän palloilijoita hemmotellaan: Viitaniemen liikuntapuistoon isoja uudistuksia

Jyväskylän Viitaniemen liikuntapuistoon on suunniteltu uusia rakennuksia ja katettu katsomo, joiden rakentaminen voisi alkaa jo ensi vuonna.

– Jos rahoitus löytyy, suunnitelmat ovat valmiina. Ajatus on vaiheistaa liikuntapuiston rakentaminen kahteen vaiheeseen, ensi vuodelle ja sitä seuraavalle. Kokonaisuudessaan rakentaminen maksaa noin 700 000–800 000 euroa, kunnossapitopäällikkö Jouni Vilkman kertoo.

Viitaniemen liikuntapuisto on yksi kaupungin vilkkaimmista ulkoliikuntapaikoista, joka on ympärivuotisessa käytössä. Nykyiset huolto- ja pukuhuonerakennukset ovat liian pieniä käyttöön nähden ja myös epäkäytännölliset. Vireillä olevassa asemakaavamuutoksessa rakennusoikeutta on lisätty ja rakennusalaa laajennettu.

Tavoitteena on mahdollistaa eri käyttäjäryhmien harrastus-, harjoittelu- ja kilpailutoimintaa palvelevien uusien, toimivien ja nykyaikaisten huolto- ja pukuhuonetilojen rakentaminen. Suunnittelussa otetaan huomioon myös kentälle kulkevan huoltoliikenteen sekä pysäköinnin tarpeet.

– Ensi vaiheessa rakennettaneen uusi huoltohalli jäänhoitokoneelle, Vilkman arvioi.

Huoltohallin lisäksi kaava sallii katetun katsomon ja uusien pukuhuonetilojen rakentamisen.

– Rakentamista on paljon, mutta kenttää ei rakennustöiden ajaksi tarvitse sulkea. Kun katsomoa rakennetaan, voi osa kentästä mahdollisesti olla hetken aikaa poissa käytöstä, Vilkman sanoo.

Kesäaikaan iso hiekkatekonurmikenttä, 65x110 metriä, mahdollistaa jalkapallon, pesäpallon, amerikkalaisen jalkapallon ja muiden pallopelien harrastuksen. Talvikaudella jäädytykseen käytetään tekonurmen alla olevaa jäähdytysputkistoa. Tekojää on sääolosuhteista mukaan käytössä yleensä marraskuusta maaliskuuhun.

Kenttä toimii SM-tasolla (Bandyliiga) pelaavan JPS:n kotikenttänä. Talviaikaan käyttäjinä ovat jääpallo- ja jääkiekkojuniorit sekä pikaluistelijat. Useat yleisöluisteluvuorot ovat avoimia kaikille.

Sekä kesäkaudella että talvikaudella kenttä on useiden eri koulujen käytössä.

Urheilukentän nykyinen, lautaverhoiltu huoltorakennus on 1970-luvun lopulta, jonka jälkeen sitä on laajennettu useaan otteeseen. Viimeisin laajennus on vuodelta 2014.

Kentän itälaidalla on selostus- ja toimitsijarakennus, joka on rakennettu vuonna 2014.

Kentän länsilaidalla katsomot ovat irrallisia kevytrakenteisia seisomakatsomoita, länsilaidalla puurakenteiset seisomakatsomot on rakennettu rinteeseen.

Kaupunkirakennelautakunta käsittelee asemakaavaehdotuksen nähtäville panoa tiistaina.