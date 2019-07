Jyväskylän pysäköintihintoja moititaan usein kalliiksi, joten vertasimme parkkimaksuja muihin kaupunkeihin: "Kaksi euroa tunnilta on ihan jees"

Jyväskylän keskustan moititaan autioituneen ja usein syyksi esitetään kalliita parkkimaksuja.

Jyväskylän pysäköintihinnat eivät kuitenkaan ole erityisen kalliita. Tämä kävi ilmi, kun vertailimme keskusta-alueen parkkimaksuja Kuopion, Joensuun ja Lahden kanssa.

Kaupunkien välillä ei löytynyt kovin suuria eroja, vaan keskimäärin autonsa saa parkkeerattua samaan hintaan niin susirajalla, Savossa kuin Keski-Suomessakin.

Suurimmat hintavaihtelut neljän kaupungin välillä on maksullisessa kadunvarsipysäköinnissä kalleimmalla vyöhykkeellä.

Hintavinta tällainen pysäköinti on Kuopiossa, jossa yksi tunti maksaa 3,20 euroa. Joensuussa ja Jyväskylässä vastaava lysti maksaa kaksi euroa tunnilta.

Myös Lahdessa ensimmäinen tunti on kaksi euroa, mutta seuraavilta tunneilta veloitetaan 3,60.

Kun otetaan huomioon vielä pari isompaa kaupunkia, Jyväskylän pysäköintihinnat alkavat vaikuttaa suorastaan edullisilta: Helsingissä kadunvarteen pysäköiminen 1. vyöhykkeellä maksaa neljä euroa tunnilta ja Tampereella 3,20.

Kadunvarsipysäköinti

Jyväskylää edullisempiakin pysäköintipaikkoja toki on. Tämän on pannut merkille Rovaniemeltä Jyväskylässä tiistaina käymässä ollut Sebastian Kapanen.

– Kaksi euroa tunnilta on aivan järkyttävän suolainen hinta, hän kommentoi Kalevankadun pysäköintialueella.

Rovaniemellä pysäköintimaksu on 1,40 euroa tunnilta.

Keskisuomalainen kierteli tiistaina Jyväskylän keskustassa kuulostelemassa autoilijoiden näkemyksiä pysäköintijärjestelyistä ja -hinnoista. Haastatellut autoilijat vaikuttivat yleisesti ottaen melko tyytyväisiltä.

Kalevankadun pysäköintialueesta on tullut Salla Hiltuselle jo luottopaikka, koska sieltä löytyy yleensä hyvin tilaa. Myös kahden euron tuntihinta on Hiltusen mukaan "ihan jees".

Hiltunen muutti kolme vuotta sitten Hankasalmelta Jyväskylään lukioon, ja ajokortti on vielä tuore.

– Valitsen tarkasti, minne parkkeeraan, ettei tarvitse mennä kolhimaan toisten autoja. Kadunvarsilla oli pari taskuparkkia, mutta en lähtenyt niitä kokeilemaan.

Myös ilmaisia kiekkopysäköintipaikkoja on Jyväskylässä melkein yhtä lähellä saatavilla kuin Joensuussa, Kuopiossa ja Lahdessakin. Kaikissa lähin ilmainen kahden tunnin kiekkopaikka on 300–550 metrin päässä keskustan ytimestä. Jyväskylässä lähimmät kahden tunnin kiekkopaikat löytyvät Gummeruksenkadun alaosasta. Lisäksi torilla on kymmenisen kiekkopaikkaa, mutta niiden maksimipysäköintiaika on 30 minuuttia.

Hieman kauempana kiekkopaikkoja löytyy muun muassa Yrjönkadulta. Sinne tiistaina parkkeerannut jyväskyläläinen Kari Karjalainen pyrkii viimeiseen asti välttämään pysäköinnistä maksamista.

Pysäköintikiekkopaikat

– Käytän kiekkopaikkoja niin paljon kuin mahdollista. Samalla saa liikuntaa ja se tekee hyvää.

Samaisella Yrjönkadulla parturiin kiiruhtanut jyväskyläläinen Pekka murehtii toisaalta keskustan laitamien yrittäjien puolesta.

– Kaikkien ydinkeskustassa asioivien autot mahtuisivat parkkihalleihin, mutta ihmiset haluavat säästää euron tai kaksi ja tuovat autonsa tänne kiekkopaikoille. Olen käynyt samalla parturilla vuosia ja aina ei meinaa löytyä kiekkopaikkaa tästä edestä.

Kaikissa vertailun kaupungeissa on keskustan alueella useita parkkihalleja, joiden tuntitaksat vaihtelevat keskimäärin eurosta kahteen.

Hallien ansiosta Jyväskylänkin keskustassa parkkitilaa on kyllä riittävästi, sanoo Jaakko Reivo. Hän parkkeerasi tiistaina Gummeruksenkadun varteen 1. vyöhykkeen hinnoin, sillä halusi päästä mahdollisimman lähelle pankkia.

– Maksullisia paikkoja on todella hyvin saatavilla, mutta lyhyen pysäköintiajan ilmaisia kiekkopaikkoja tarvittaisiin lisää. Että voisi nopeasti käydä vaikka elokuvaliput hakemassa, Reivo esittää.

Ulkonaolevat parkkipaikat

Tarvetta olisi myös joustavammalle huoltoajoneuvojen pysäköinnille, sanoo Palokan Putkipalvelussa LVI-asentajana työskentelevä Santeri Peuranen. Hän parkkeerasi tiistaina kadunvarteen Kirkkopuiston laidalle 1. vyöhykkeen hinnoin.

– Pyörin työn takia paljon autolla keskustassa ja välillä pitää työkaluja kantaa aika pitkiä matkoja.

Parkkimaksujen hintatasoa Jyväskylässä Peuranen pitää kuitenkin sopivana.

– Hinnat eivät herätä tunnereaktiota vapaa-ajallakaan.

Tarkemmat tiedot Jyväskylän keskustan pysäköintialueista ja -hinnoista löydät tästä kartasta.

Mitä mieltä olet Jyväskylän pysäköintimaksuista?