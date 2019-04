Jyväskylän ruuhkaisimpaan kouluun mahtuu alle puolet hakeneista epuista – ja hekin joutuvat heti evakkoon

Ensi syksyn ekaluokkalaisten perheet ovat saaneet ilmoituksen lapsensa koulupaikasta Jyväskylässä. Valtaosa tulevista epuista pääsee haluamiinsa lähikouluihin, mutta Länsi-Palokan lapsirikkaalla alueella posti ei ole ollut joka talossa mieluista.

Eniten pettymyksiä on koettu Mannilassa, jossa Mankolan yhtenäiskouluun ensisijaisesti hakeneista 58 lapsen perheestä vain 25 sai myönteisen päätöksen. Tämä johtuu etupäässä siitä, että Mankolassa aloittaa ensi syksynä vain yksi ekaluokka kahden sijaan.

Mankolan koulun rehtori Pipsa Teerijoki perustelee yksisarjaisuuden muuttamista jo tässä vaiheessa sillä, että koulun on varauduttava yläkoululaisten määrän kasvuun, joka realisoituu isompien ikäluokkien myötä viiden vuoden kuluttua.

– Tämä on ainoa yläkoulu tällä puolella järveä, muut koulut ovat alakouluja, toteaa Teerijoki.

Mankolan koulun sijaan uusille koululaisille on osoitettu koulupaikka Keski-Palokan koulusta. Monille perheille Mankola olisi mieleisempi valinta muun muassa turvallisen koulumatkan takia. Mannisenmäen asuinalueelta Keski-Palokkaan kulkevien koulumatka kulkee Palokan liikekeskuksen läpi, jossa ylitettävänä on kauppakeskusten vilkkaita liittymäristeyksiä.

Vaikka kielteisen koulupäätöksen saaneita on paljon, ei vanhempien suunnalta ole tullut isoja reaktioita, koska ekaluokan yksisarjaiseksi muuttamisesta on tiedotettu perheille jo viime syksynä.

Jos koulupaikan saaminen Mankolan koulusta tuntuu voitolta, on ensi syksyn epuilla ja topuilla edessään kuitenkin toisenlainen koulun aloitus. Mankolan koulun uusien luokkatilojen, liikuntasalin ja ruokalan rakentaminen jatkuu, minkä takia ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat kuljetetaan koko lukuvuoden 2019–2020 ajan bussikyydillä Savulahteen syksyllä valmistuvaan päiväkotikouluun. Koulua laajennetaan, koska se on suunniteltu 450–500 oppilaalle, mutta oppilasmäärä on jo nyt 630.

Evakkovuosi koskee yhteensä 75:ttä Mankolan koulun oppilasta. Joissain perheissä ihmetellään, miksi pienimpiä lähdetään kuljettelemaan sen sijaan, että väistöön laitettaisiin isompien koululaisten luokkia.

– Savulahteen valmistuvat tilat on tarkoitettu pienimmille lapsille, eikä siellä ole isompien tarvitsemia erityisluokkia, perustelee Teerijoki.

Käytännössä bussi ottaa lapset kyytiin Mankolan koulun pihasta, vie Savulahteen neljän kilometrin päähän ja palauttaa lapset Mankolaan iltapäivällä.

– Ymmärrän, että tämä huolettaa perheitä, mutta tämä väistö on tehty mahdollisimman turvalliseksi. Lapsia ei tarvitse laittaa parakkeihin eikä heitä kuljeteta kovin kauas, kertoo Teerijoki.

Peruskoulunsa aloittaa ensi syksynä Jyväskylässä noin 1 500 lasta, mikä on suunnilleen sama kuin edellisvuonna. Oppilaan ensisijaisen lähikoulun määräytymisessä huomioidaan kotiosoitteen lisäksi lapsen terveydentilaan liittyvät tai muut erityiset syyt, kuten koulumatkan pituus ja turvallisuus sekä sisarusperuste.

Ruuhkaisia koulualueita ovat Länsi-Palokan lisäksi Keljonkangas, Kuokkala sekä Puuppola ja Tikkakoski. Puuppolan kouluun pääsevät ensi syksynä kaikki hakijat, koska ekaluokkia aloittaa kolme nykyisten kahden sijaan.