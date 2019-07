Jyväskylän sataman uudessa nähtävyydessä on suurkaupunkien tunnelmaa

Jyväskylän satamaan saapui torstaina uusi vetonaula, kun uusi Jyväskylä-kirjaimista koostuva penkki asennettiin paikalleen. Kirjaimet asennettiin yhteen kaupungin kuvauksellisimmista paikoista; taustalla näkyvät Jyväsjärvi ja Ylistönsilta.

– Tarkoituksena on, että ihmiset hyödyntävät ainutlaatuisen kuvauspaikan ja jakavat Jyväskylä-aiheisia kuvia. Kirjaimet luovat siis osaltaan yhteisöllisyyttä ja levittävät kotiseutuylpeyttä, kertoo Jyväskylän kaupungin viestintäjohtaja Helinä Mäenpää.

Kokoa penkillä on kunnioitettavasti: korkeutta 150 senttiä ja leveyttä 9 metriä. Itse penkin yläpuolisia kirjaimia ei ole suunniteltu istuttaviksi. Ne ovat sisältä styroksia, ja ainoastaan pinnoite on säänkestävää muovia. Kirjainten valmistaja on Plexman.

– Toivomme, että yleisö kunnioittaa kirjaimia niin, että ne saavat olla rauhassa ja puhtaana kaikkien ilona, Mäenpää esittää.

Alueella on kameravalvonta, mikä edesauttaa kirjainten säilymistä.

Useiden suurkaupunkien kuvatuimpia kohteita ovat niiden nimeä kantavat kirjainkyltit ja -penkit, joten penkki toiminee tarkoituksessaan Jyväskylässäkin.