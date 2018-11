Jyväskylän selviämisasema muuttaa Kankitieltä – uusi sijainti lähempänä sairaalan päivystystä

Jyväskylän kaupunki siirtää päihtyneiden selviämisaseman toiminnot Kankitieltä Sovatek-säätiön tiloihin Kyllönmäelle. Aseman toiminta alkaa Kyllössä viimeistään helmikuun alussa. Sovatekin toimitilat ovat Keskussairaalantien varressa, Kyllön terveysaseman vieressä.

Samalla vaihtuu palvelun tuottaja, jatkossa palvelut tuottaa Sovatek-säätiö. Tähän saakka selviämisasemaa on pyörittänyt Jyväskylän Katulähetys. Se perusti aseman Kankitielle Seppälänkankaalle kaupungin kiirehankintana toukokuussa.

Poliisi on vienyt Kankitien asemalle päihtyneet, joiden vointi on vaatinut seurantaa ja turvallista selviämispaikkaa, mutta ei poliisin vartiointia. Asema perustettiin kiireellä, kun Jyväskylän poliisitalon putkatilat suljettiin sisäilmaongelmien vuoksi tammikuussa.

Uusi sijainti terveysaseman ja sairaalan vieressä voi olla selviämisaseman asiakkaille hyvä ratkaisu, arvioi palvelujohtaja Päivi Junnilainen Jyväskylän kaupungin sosiaalipalveluista.

– Päivystykseen on lyhyt matka, ja jos aihetta sairaanhoitoon ei ole, asemalle on lyhyt matka takaisin. Sovatekillä on myös muita päihdekuntoutuksen palveluja Kyllön tiloissaan, sanoi Junnilainen.

Junnilaisen mukaan vielä ei ole selvitetty, tuoko uusi sijainti yhteistyötä myös Keski-Suomen keskussairaalan kanssa päihtyneiden potilaiden osalta. Voisiko sairaala ohjata päivystyksestä päihtyneitä potilaita selviämisasemalle tien toiselle puolelle?

– Tähän saakka selviämisaseman palveluja on ohjannut poliisin toiminta. Myös ensihoito on voinut tuoda asiakkaan sinne kysyttyään poliisilta. Nyt selvitetään, voisiko asemalle ohjata myös päivystykseen saapuneita päihtyneitä. Kuljetusta ei ole järjestetty. Joka tapauksessa ei siellä tyhjiä paikkoja kannata pitää, sanoi Junnilainen.

Kankitiellä selviämisasema on ollut kiireinen kesällä, syksyllä lämpimien kelien myötä sillä on ollut vähemmän käyttöä, kertoi Junnilainen.

Sovatek-säätiö saa selviämisaseman palvelut hoitaakseen kilpailutuksen jälkeen. Se hoitaa asemaa kaksi vuotta määräaikaisena, sen jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana. Hankinnan arvo on 1,4 miljoonaa euroa neljän vuoden ajalta. Kaupunki ostaa kymmenen asiakaspaikkaa. Päätöksen teki viranhaltijapäätöksenä toimialajohtaja Ulla Kuittu. Asiasta ei ole vielä hankintasopimusta kaupungin ja Sovatekin välillä.