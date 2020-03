Jyväskylän seudun bussiliikenteessä Waltti-matkakorttien kausilipuista voi saada hyvitystä koronavirusepidemian aikaan – Poikkeus on kausista lyhyin

Jyväskylän seudun joukkoliikenteeseen pidempien Waltti-matkakortin kausilippujen ostaneet voivat hakea hyvitystä koronavirusepidemian aikana käyttämättä jäävistä pidemmistä kausilipuista. Lyhytkestoisimmasta, 30 vuorokauden kausilipusta hyvitystä ei tosin makseta, jos lipun kausi on käynnissä.

Mikäli kyse on 90 tai 180 vuorokauden tai vuoden kaudesta ja kausilipun on jo ehtinyt ottaa käyttöön, keskeneräinen kausi voidaan hyvittää.Hyvityksen saamiseksi on asioitava Linkki-palvelupisteessä matkakortin ja henkilötodistuksen kanssa. Asioida voi myös toisen henkilön puolesta, kunhan mukana on asianmukainen valtakirja.

Palautus kausilipun hyvityshetkellä jäljellä olevista päivistä maksetaan ensisijaisesti matkakortin omistajan pankkitilille. Kausilipusta hyvitystä hakevan tulee täyttää palvelupisteessä kirjallinen hyvityshakemus ja ilmoittaa siinä pankkiyhteystietonsa. Tavallista 7 euron toimistopalvelumaksua ei asioinnin yhteydessä peritä.

Jos kausilippua ei ole vielä ehtinyt aktivoida käyttöön, se säilyy tiedotteen mukaan matkakortilla odottamassa tulevaa käyttöä. Netissä ladatun kausilipun voi ottaa käyttöön vielä kesän jälkeenkin.

Waltti-matkakortille ladattua arvoa ei koronavirusepidemian vuoksi palauteta tai hyvitetä, koska ladattu arvo on matkakortilla käytettävissä 5 vuoden ajan.

Ei flunssassa palvelupisteeseen

Linkki-palvelupiste Jyväskylän Asemakatu 7:ssä palvelee tiedotteen mukaan toistaiseksi normaalisti arkipäivisin. Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi asiakaspalvelutilan asiakasmääriä on kuitenkin rajoitettu, ja tilassa voi asioida enintään kymmenen henkilöä kerrallaan.

Palveluajat ovat entiset eli maanantaisin kello 10-17 ja tiistaista perjantaihin kello 10-16. Torstaina 19.3. ja perjantaina 20.3. palvelupiste on poikkeuksellisesti suljettuna lounasaikaan kello 12-13. Puhelinpalvelu toimii normaalisti arkisin ma-pe kello 9.00-12.00 numerossa 014 266 0114.

Käynti Linkki-palvelupisteeseen on toistaiseksi vain kauppakeskus Forumin ovista Asemakadulta ja Forumin 2. kerroksesta. Jyväskylä-Infon ovi Asemakadulla on suljettuna.

Virustartuntojen torjumiseksi palvelupisteen asiakaspalvelutiski, maksupäätteet ja muut käsin kosketeltavat pinnat desinfioidaan säännöllisesti. Flunssaoireisena ei palvelupisteeseen saa tulla asioimaan.

Matkakortin lataaminen on tällä hetkellä suositeltavinta hoitaa Waltin nettikaupassa https://kauppa.waltti.fi.