Jyväskylän seudun linkkikortit halpenevat vuoden vaihteessa – katso, miten hinnat muuttuvat

Jyväskylän kaupunki sekä Laukaan ja Muuramen kunnat rahoittavat paikallisliikenteen Waltti-kausilippujen hinnanalennuksen, joka astuu vuoden 2019 alusta alkaen. Yhteensä 215 800 euron lisärahoituksella kausilippujen hintoihin tulee matkustajaryhmästä riippuen 7–24 prosentin alennukset. Esimerkiksi 30 päivän kausilippu maksaa ensi vuonna 32 euroa eli kympin vähemmän kuin nyt.

Suurimmat alennukset tulevat lasten eli 7–16-vuotiaiden kausilippuihin, jotka halpenevat 22–24 prosenttia nykyhintoihin verrattuna.

Nuorten ja opiskelijoiden kausilippuihin tulee 13–15 prosentin alennukset ja aikuisille 7–10 prosentin alennus.

Uutuutena on 65 vuotta täyttäneiden etuus, joka on saman suuruinen kuin nuorilla ja opiskelijoilla. Nykykäytännön mukaan 65 vuotta täyttäneet maksavat aikuisten ikäryhmän mukaisen hinnan.

Jyväskylän kaupungin lisärahoituksen osuus hinnanmuutokseen on 200 000 euroa. Yhteistoiminta­sopimuksen mukaisesti myös Laukaa ja Muurame lisäävät omaa osuuttaan lipputuessa. Talousarvioihin myönnetyt lisämäärärahat ohjataan kokonaisuudessaan kausilippujen hinnanalennuksiin. Kertalippujen hintaan ei ole tulossa muutoksia.

Hintojen alentamiseksi on tullut painetta sekä kaupunkilaisten että ympäristötavoitteiden suunnasta. Joukkoliikenteen järjestäjälle on tullut runsaasti palautetta kausi­lippujen hinnoista. Palautteissa kausilippujen hintoja on pidetty selkeästi muiden kaupunkiseutujen vastaavia hintoja kalliimpina.

Hinnanalennuksella tavoitellaan myös joukkoliikenteen matkustajamäärien kasvua ja samalla yksityisautoilun vähentämistä.

Hinnanalennusten arvioidaan lisäävän kausilippujen käyttöä kokonaisuudessaan 4,9 prosenttia. Suurinta kasvua odotetaan lasten lipuissa: 8,5 prosenttia.

Matkustajamäärien kasvun ­ansiosta myös lipputulot kasvavat. Sen vuoksi pitkällä aikavälillä odotetaan, etteivät hinnanalennukset vähennä lipputuloja satsattua 215 800 euron kokonaissummaa. Jos arvioitu käyttäjämäärien kasvu toteutuu, lipputulojen nettovähennykseksi on arvioitu noin 90 000 euroa.

Nuorten ja opiskelijoiden lippuhinnoittelun muutoksen myötä on tarkistettava myös Kelan tukeman opiskelijalipun hinnoittelua, jotta Kelan etuuteen oikeutetut opiskelijat jatkossakin ostaisivat ensisijaisesti tuetun lipputuotteen.

Tällä hetkellä Kelan etuuteen oikeutetut opiskelijat maksavat 30 päivän lipputuotteesta 43 euroa, jatkossa 40 euroa.