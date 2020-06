Jyväskylän seuraavan viestintäjohtajan nimi on selvillä

Jyväskylän kaupungin viestintäjohtajaksi on valittu hallintopäällikkö Emmi Palokangas. Palokangas aloittaa tehtävässä 1. syyskuuta 2020.

– Etsimme viestintäjohtajaa tilanteeseen, jossa kuntasektori kohtaa voimakkaita muutoksia. Emmi Palokankaalla on vahva näkemys viestinnän ja markkinoinnin johtamisesta ja kehittämisestä kuntaorganisaatiossa sekä soteuudistuksen valmistelutehtävissä Keski-Suomi 2021 -projektissa. Ratkaisukeskeisyys ja joustavuus kuvaavat Emmin työskentelytyyliä, elinkeinojohtaja Anne Sandelin kommentoi kaupungin tiedotteessa.

Palokangas on työskennellyt Jyväskylän kaupungin viestinnän ja hallinnon tehtävissä vuodesta 2008. Sosiaali- ja terveyspalveluiden viestintäpäällikkönä Palokangas aloitti vuonna 2010. Tällä hetkellä Palokangas on kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden hallintopäällikkö. Palokangas on valmistunut filosofian maisteriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2008 pääaineena yhteisöviestintä.

– Valinta on valtava kunnia ja olen todella otettu, että kovasta hakijajoukosta se osui minuun. Olen äärimmäisen sitoutunut työskentelemään kotikaupunkini eteen ja edistämään työpanoksellani sen vetovoimaisuutta ja houkuttelevuutta tulevina vuosina, Palokangas kommentoi tiedotteessa.

Jyväskylän kaupungin pitkäaikainen viestintäjohtaja Helinä Mäenpää siirtyy eläkkeelle vuoden 2020 lopulla.