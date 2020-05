Jyväskylän seurakunnan jumalanpalvelus lähetettiin Tikkakosken kirkosta – suora lähetys on päättynyt

Jyväskylän seurakunnan sunnuntainen jumalanpalvelus lähetetään tällä kertaa Tikkakosken kirkosta.

Tässä jutussa jumalanpalvelusta seurattiin suorana lähetyksenä kello 10 alkaen. Lähetys on päättynyt.

Saarna: Risto Vallipuro

Avustava pappi: Markus Partanen

Kanttori: Tuovi Ruhanen

Jumalanpalveluksen toimittavan papin, Risto Vallipuron saatesanat:

”Nyt on kolmas sunnuntai pääsiäisestä, ja pyhäpäivän otsikko on Jumalan kansan koti-ikävä. Tällä pyhäpäivällä on myös latinankielinen nimi, jubilate. Se tarkoittaa riemuitkaa. Kaikille pyhäpäiville ei ole tällaisia nimiä, mutta esimerkiksi tuleva, 4. sunnuntai pääsiäisestä on suomeksi nimetty samaan tapaan: laulakaa. Tämä vapunjälkeinen jumalanpalvelus ajoittuu kevätaikaan ja siihen sopii pääsiäisen ajan ja vapun läheisyyden ilon teema. Koronatilanteen keskelläkin voidaan etsiä ilon aiheita.”