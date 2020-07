Jyväskylän seurakunnan sunnuntain jumalanpalvelus lähetetään Korpilahden kirkosta – suora lähetys kello 10

Jyväskylän seurakunta lähettää sunnuntain jumalanpalveluksen Korpilahden kirkosta. Voit seurata lähetystä tässä jutussa kello 10 alkaen.

Messu Korpilahden kirkossa su 19.7. kello 10

Liturgi Miina Karastin saatesanat jumalanpalvelukseen:

"Sunnuntaina vietämme messua kauniissa Korpilahden kirkossa. Pyhän aiheena on rakkauden laki. Jeesus opetti äärimmäistä lähimmäisenrakkautta, joka on ohje, kuinka meidän tulisi elää oikein. Sunnuntain evankeliumi varoittaa meitä kiintymästä rahaan, tavaraan ja materiaan, ja sen sijaan näkemään toisen ihmisen kaikista kallisarvoisimpana. Kun rakastamme lähimmäistä, rakastamme Jumalaa. Jeesuksen antama käsky rakastaa kaikkia, myös vihamiehiä, on ihmiselle mahdotonta toteuttaa täydellisesti. Siksi tarvitsemme Jumalan armoa."