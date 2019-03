Jyväskylän seurakunnan vanhalle pappilalle toivottua laajempi suojelupäätös

Keski-Suomen ELY-keskus on määrännyt Jyväskylän Vapaudenkadulla sijaitsevan vanhan pappilan suojeltavaksi rakennukseksi. Suojelumääräys on laajempi, kuin mitä Jyväskylän seurakunta rakennuksen omistajana on esittänyt.

Seurakunta haki suojelua pappilalle siten, että ensimmäisen kerroksen tilajako ja tiloissa lähes alkuperäisinä säilyneet piirteet suojeltaisiin. Museovirastosta suojelutarve on merkittävästi laajempi ja koskee pappilan ulkoarkkitehtuuria ja rakennusrunkoa sekä osin ensimmäisen ja toisen kerroksen sisätiloja.

Seurakunta arvioi päätösprosessissa, että laajempi määräys vaikeuttaa rakennuksen korjaamista terveelliseksi ja turvalliseksi. Laajennettu suojeluvelvoite voisi myös vaikeuttaa rakennuksen monipuolista käyttöä.

Suojelupäätös on lähetetty vielä ympäristöministeriön vahvistettavaksi.