Jyväskylän seurakunta aloitti ruokakassien toimittamisen vähävaraisille

Jyväskylän seurakunta on aloittanut Arjen eväät -ruokakassien toimittamisen vähävaraisille ja niitä muuten tarvitseville.

– Arjen eväät on tarkoitettu ensisijaisesti heille, joilla on taloudellisesti tiukkaa ja jotka eivät saa apua muualta, diakonian asiantuntija Kirsi Lepoaho kertoo seurakunnan tiedotteessa.

Kassia tarvitsevat voivat ottaa yhteyttä seurakunnan diakoniatyöntekijään.

Ruokakassi sisältää esimerkiksi kananmunia, ruisleipää, näkkileipää, levitettä, leikkelettä, kurkkua, kahvia, maitoa ja hedelmiä. Lapsiperheitä varten kassissa on lisäksi kaakaota, vohvelia ja ylimääräinen annos maitoa. Mukaan voidaan tilanteen mukaan lisätä myös valmiita ruoka-annoksia, joita tehdään seurakunnan emäntäpalvelussa.

Ruoka-annokset on tarkoitettu vähävaraisille, karanteenissa oleville sekä riskiryhmään kuuluville, jotka eivät saa apua muualta. Kassin voi hakea diakoniatyöntekijöiden vastaanotolta ajanvarauksella. Tarvittaessa se toimitetaan suoraan kotiovelle lähikontaktia välttäen.

Arjen eväät -ruokakassi on tilapäinen apu. Mikäli ruoka-avulle on enemmän tarvetta, erilaisia vaihtoehtoja voidaan kartoittaa yhdessä diakoniatyöntekijän kanssa. Diakoniatyöntekijöiltä voi pyytää apua myös kaupassa tai apteekissa asiointiin, ja tällöin asiakas hoitaa maksuasiat itse. Kyseinen apu on tarkoitettu karanteenissa oleville tai riskiryhmään kuuluville.

Jyväskylän seurakunnan neuvonta- ja keskusteluapua antava puhelin 041 730 3453 vastaa ma-su klo 8-20. Puhelimeen voi soittaa, jos koronavirus aiheuttaa huolta. Numerosta voi myös tiedustella arjen apua.