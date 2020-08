Jyväskylän seurakunta lähettää jumalanpalveluksen Huhtasuolta – suora lähetys kello 12

Jyväskylän seurakunta lähettää sunnuntaina jumalanpalveluksen Huhtasuon Huhtakodista kello 12. Voit seurata lähetystä tässä jutussa.

10. sunnuntai helluntaista

Messu Huhtakodilla 9.8. klo 12

Liturgi: Paulus Pikkarainen

Kanttori: Hanna Penttinen



Paulus Pikkaraisen saatesanoja:

Missä asiassa sinä olet hyvä ja taitava?

Me suomalaiset emme ole kovin hyviä kehumaan itseämme. Omien vahvuuksien nimeäminen voi tuntua vaikealta tai kiusaannuttavalta. Mutta kuitenkin, meillä kaikilla on osaamista, josta voimme olla ylpeitä.

Taitomme ovat Jumalan meille antamia. Hän on antanut meille erilaisia lahjoja, jotta voisimme sekä auttaa lähimmäisiämme että rakentaa yhteiskuntaa. Tänä sunnuntaina meitä kutsutaan paitsi rohkeasti tunnistamaan omat lahjamme, niin myös antamaan ne yhteiseen käyttöön.