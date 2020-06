Jyväskylän seurakunta lähettää jumalanpalveluksen Kuokkalan kirkosta – suora lähetys kello 10

Jyväskylän seurakunta lähettää jumalanpalveluksen sunnuntaina 14.6. Kuokkalan kirkosta kello 10. Voit seurata jumalanpalvelusta suorana lähetyksenä tässä jutussa.

Liturgi: Riku Bucht

Kanttori: Eija-Liisa Väisänen

Avustaja: Sari Solismaa

Leena Pyylampi, laulu

Liturgi Riku Buchtin saatesanat:

Sunnuntain jumalanpalvelus haastaa miettimään, mikä on arvokasta ja mihin sydämemme on kiintynyt. Rikkauden tavoittelun tie on usein vastakkainen Jeesuksen näyttämälle tielle. Jeesus vertauksissaan vertaa taivasten valtakuntaa asioihin, jotka näyttävät vähäpätöisiltä, mutta jotka osoittautuvat lopulta kallisarvoisiksi ja aidoiksi. Sitä valtakuntaa ihmisen kannattaa etsiä. "Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi".