Jyväskylän seurakunta lähetti jumalanpalveluksen Kaupunginkirkosta – katso tallenne

Jyväskylän seurakunta lähetti sunnuntaina kello 10 suoran lähetyksen sanajumalanpalveluksesta Jyväskylän Kaupunginkirkosta. Tässä jutussa jumalanpalvelusta pystyi seuraamaan suorana lähetyksenä. Jumalanpalveluksen voi myös katsoa uudelleen tallenteena.

Sanajumalanpalvelus, 12. sunnuntai helluntaista

su 23.8. kello 10.00

Kaupunginkirkko

Liturgi: Ville Tikkanen

Kanttori: Hannes Asikainen

Avustaja: Sami Junttila

Liturgi Ville Tikkasen saatesanat:

On kahdenlaisia ihmisiä: niitä, jotka tunnistavat tarvitsevansa armoa, ja niitä, jotka eivät vielä sitä tee. Tänä sunnuntaina jumalanpalveluksissa harrastetaan itsetutkiskelua ihan pyhäpäivän teemaa myöten. On tärkeää muistaa, että kyse on nimenomaan itsensä tutkimisesta eikä toisten. Oman sydämensä, mielensä ja sielunsa sisään kurkistaminen ei ole aina helppoa. Se onnistuu turvallisesti hyväksyvässä ja armollisessa ilmapiirissä. Sellaista suojaa hyvä Jumalakin meille tarjoaa, kuten virressä 930 lauletaan:

”Sinun edessäsi painamme päämme, tuomme elämämme eteesi sun.

Sinun rakkautesi varaan nyt jäämme, olet armahtanut kadotetun.”