Jyväskylän seurakunta päättää Vesalan leirikeskuksen tulevaisuudesta vielä toukokuussa – hintalappu noin seitsemän miljoonaa euroa

Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvosto esittää Vesalan leirikeskukseen uudisrakennusta ja alueen kehittämistä. Kolmiosaisen, runsaan 1 800 -neliöisen päärakennuksen kustannusarvio on 5,9 miljoonaa euroa. Kaikkiaan leirikeskuksen uusiminen maksaisi noin 7 miljoonaa euroa.

Esityksen hylkäämistä esitti Tuulikki Väliniemi, ja hylkäämistä kannatti Irmeli Ahola. Hylkäysesitys kuitenkin kaatui äänestyksessä 2–8. Hanke jakaa edelleen mielipiteitä.

Ahola perustelee vastustavaa kantaansa Vesalan hankkeen kalleudella, heikoilla kulkuyhteyksillä ja vähäisellä tarpeella.

– Rippikoulut muuttuvat. Suosiota kasvattavat laskettelu- ja muut teemarippikoulut. Vesala on pienen järven rannalla huonon kulkuyhteyden päässä, etenkin kun asiaa katsoo tikkakoskelaisena. Suunnitelman mukaisena se on kohtuuttoman kallis. Lisäksi olen huolissani, että rahoittamisen osana seurakunta myy täältä Tikkakoskelta Sarpatin leirimajan. Sarpatti olisi kehittämisen arvoinen alue, Ahola sanoo.

Kirkkoherra Arto Viitalan mukaan Vesalan uudistus valmistuisi vuonna 2021. Vielä viime vuoden joulukuun kirkkovaltuustossa esitys jäi yhden äänen päähän määräenemmistöstä. Hankesuunnitelma todettiin kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston joulukuisen käsittelyn pohjalta toiminnallisesti hyvin suunnitelluksi ja toimivaksi.

– Seurakunnassa päätöksissä on konsensusperiaate, eli määräenemmistövaatimus, jota kaikki kunnioittavat. Kirkkovaltuuston tammikuun-kokouksessa tehtiin jälleen aloite, että leiritoiminnan ja leirikiinteistöjen kehittämissuunnitelmaa vietäisiin eteenpäin, Viitala sanoo.

Hänen mukaansa hankesuunnitelmaa on vielä päivitetty. Siinä päärakennus muodostuisi kolmesta rakennuksesta ja kaksi majoitussiipeä on eroteltu erillisrakennuksiksi.

Vähä-Vesanka-järven rannan Vesalan-päärakennus on vuodelta 1972. Alueen naapurissa asuva pienen tytön äiti Anna Turkkila toivoo seurakunnan panostavan Vesalaan.

– En tunne asian taustoja, mutta seurakunta on hyvä naapuri. Se pitää kurssikeskuksen paikat kunnossa. Järven rannassa on ihana, paikallisten asukkaiden paljon käyttämä kuntoilureitti. Lisäksi tällä alueella on liikunnallisia toimintapaikkoja seudun lapsille, Turkkila sanoo.

– Keskus on mielestäni paljon käytössä ja Alina-tyttäreni pääsee tänne puistoalueelle leikkimään. Jos seurakunta luopuu tästä, alueen tulevaisuus on arvoitus.

Uudishankkeella on vahva tuki kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnassa sekä kirkkoneuvostossa, mutta konsensuksessa ratkaisuksi voi tulla määrävähemmistön kanta.

Uuden leirikeskuksen rakentamisesitys tulee toukokuun lopulla kokoontuvan kirkkovaltuuston päätettäväksi. Hankesuunnitelma on seurakunnan leirikeskusstrategian mukainen. Siinä toiminnat päätettiin keskittää Vesalaan. Toteutus mahdollistaisi kahden yhtäaikaisen rippikouluryhmän järjestämisen, sekä niiden lisäksi myös päiväkäyttöryhmän.

Hallintojohtaja Anu Lajusen mukaan Vesalan nykyinen rakennuskanta on tiensä päässä.

– Päivitetty suunnitelma pyrkii kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukaisuuteen, ja tekniset ratkaisut huomioivat ympäristönäkökohdat sekä energiatalouden, Lajunen sanoo.