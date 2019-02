Jyväskylän seutu selvisi lumimyräkästä hyvin – mutta seuraava on jo tulossa

Jyväskylän seudulla lumisateinen sunnuntai sujui kohtuullisen hyvin. Liikenteessä ei sattunut vakavia onnettomuuksia, kaupungin kaduista ei tullut valituksia Altekille, ja pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi parin tielle kaatuneen puun raivaaminen.

Sähkökatkot jäivät maakunnassa olosuhteisiin nähden vähäisiksi. Sähkönjakeluyhtiö Elenian mukaan katkoista kärsi Keski-Suomessa vaihdellen 100–1 000 asiakasta. Katkoja oli muun muassa Uuraisilla, Multialla ja Petäjävedellä.

Töitä on kuitenkin paiskittu.

– Yksistään Saarijärven Pylkönmäellä kaadettiin sunnuntaina toista sataa puuta linjoilta, viestintäjohtaja Heini Kuusela-Opas kertoi.

Sähkökatkojen vähäiseen määrään vaikutti etenkin ennakointi. Elenia on kaatanut vuodenvaihteen Aapeli-myrskystä lähtien eri puolilla maata yli 20 000 puuta.

– Maanantaina lähdemme jälleen etsimään ongelmakohtia helikopterilennoilla, jos sää sallii, Kuusela-Opas sanoi.

Altek Aluetekniikka lähti auraamaan Jyväskylän kaupungin katuja koko kalustollaan vasta maanantain vastaisena yönä.

– Sunnuntaina päivän aikana oli raskaampi kalusto huolehtimassa että liikenne sujuu, ja yön aikana on tarkoitus saada kadut kuntoon työmatkaliikennettä varten. Koko yö tehdään töitä, aluemestari Timo Tillgren sanoi sunnuntaina illalla.

Työnjohtaja Ismo Halttunen kertoi, että palautetta kaupunkilaisilta ei lumisista teistä sunnuntain aikana juuri tullut.

– Yksi palaute tuli, jossa pyydettiin, että käykää herättämässä auramiehet, Halttunen sanoi.

Hän uskoo, että loppuviikolla kaupungin mediassa välittämä toive siitä, että turhia soittoja vältettäisiin, on tuottanut tulosta.

Altek puhdisti sunnuntaina päivällä kevyen liikenteen väyliä ja lähti iltapäivällä auraamaan linja-autoreittejä.

– Yön aikana käydään koko ruutukaava-alue läpi, Halttunen sanoi.

Ronsuntaipaleentiellä Jyväskylässä liikenne meni sunnuntai-aamuna poikki tunniksi, kun tielle kaatui suuri havupuu ennen Ladun majan parkkipaikkaa. Yksi autoilija päätyi ojaan väistäessään tien yli kaatunutta puuta, muttei loukkaantunut.

Toinen puu kaatui tielle Hanhiperässä, ja sekin raivattiin liikenteen tieltä pois.

Nelostiellä Äänekoskella Hirvaskankaan pohjoispuolella sattui kahden henkilöauton peräänajokolari ohituskaistalla. Syynä oli lumipyryn aiheuttama huono näkyvyys. Autoissa oli yhteensä kuusi ihmistä, ja alustavien tietojen mukaan vakavilta vammoilta vältyttiin.

Ulosajoja ilman suurempia vahinkoja sattui myös Toivakassa, Kivijärvellä ja Viitasaarella.

Keski-Suomen pelastuslaitoksella oli sunnuntaina alkuiltaan mennessä vähän tehtäviä lumisateen määrään nähden.

Pelastuslaitoksen arvion mukaan tuulen voimistuminen merkitsisi kuitenkin lisää puiden kaatumisia, koska puissa on nyt todella raskas lumikuorma.

Mahdollista on, että jo sattuneitakin puiden kaatumisia tulee tietoon vasta, kun ihmiset palaavat arkeen ja lähtevät tien päälle. Niinpä maanantaiaamuna ilmoituksia voi olla odotettavissa.

Valtakunnallinen Tienkäyttäjän linja -palvelunumero soi sunnuntaina ahkerasti.

– Jatkuvasti tulee soittoja, ja ongelmia on eniten alemman tieverkon teillä. Päätiet ovat paremmassa kunnossa. Jyväskylän suunnasta soittoja on tullut vain pari, enemmänkin huolia on ollut Jyväskylästä länsirannikon suuntaan Satakunnassa ja Pohjanmaalla, tieliikennepäivystäjä Ossi Riikonen kertoi sunnuntaina alkuillasta.

Erityisen hankalia paikkoja ovat aukeat, sillä tuuli ajaa lumen ­nopeasti tukkeeksi ajotielle.