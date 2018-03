Jyväskylän sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja Matti Kratsin tervehdyssanat Sotaveteraaniviikon päätösjuhlassa Jyväskylässä 18.3.2018

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, miehet ja naiset, hyvä juhlayleisö!

On ilo nähdä teidät täällä tänä sunnuntaina 52. Sotaveteraaniviikon päätösjuhlassa.

Tämän juhlan valmistelujen aikana olen esittänyt itselleni kysymyksen;

Mikä minulle on Sotaveteraaniviikon sanoma ja viesti?

Näen sen kokonaisuutena. Aikamatkana teidän sotiemme veteraanien ja veteraanisukupolven elämänkaareen. Eletyn elämän kokemukset, tämän päivän elämä ja mitä on tulevaisuus tästä eteenpäin.

Teidän nuoruuden ja alkavan aikuisuuden haaveet murskautuivat marraskuun viimeisenä päivänä 1939. Koko tulevaisuuden uhkakuvaksi tulikin sota. Päättyvätkö nuoren itsenäisen Suomen vapaat vuodet tähän?

Teidän sukupolvenne päättäväinen vastaus oli. Ei.

Äärimmäisten ponnistusten ja suurten uhrausten voimalla itsenäisyys säilyi. Syntyi kaksi käsitettä, talvisodan henki ja maailmanlaajuisesti tunnettu talvisodan ihme.

Kaikki muuttui kuitenkin nopeasti ja oltiin uudelleen sodassa, joka kesti aina vuoteen 1945 saakka.

Rauhanehdot olivat ankarat ja itsenäisyydestä oli maksettu kymmenien tuhansien uhrien menetyksellä ja vammautuneiden joukolla.

Nämä kohtalon vuodet murskasivat kaikki ne suunnitelmat, odotukset ja unelmat, joihin oli sitouduttu alkavan aikuisuuden odotuksissa ennen talvisotaa.

Sodan päätyttyä tunnelma oli vahvasti kaksijakoinen. Aluemenetykset, raskaat sotakorvaukset ja epävarmuus tulevaisuudesta huolettivat, mutta toisaalta itsenäisyys ja vapaus lähteä rakentamaan uutta huomista loi vahvan uskon tulevaisuuteen.

Osa jatkoi opiskelua, perustettiin perheitä, rakennettiin uutta uskomattomalla tarmolla ja kekseliäisyydelläkin, kun kaikista tarvikkeista oli pulaa.

Pikku hiljaa vuosi vuodelta Suomi vaurastui, kasvoi ja kehittyi. Veteraanijärjestöt perustettiin ajamaan sodan kokeneiden etuja. Luotiin tavoitteita poliittisten päättäjien suuntaa ja toisaalta omilla aktiivisilla toimilla haettiin helpotusta mm asuntopulaan.

Kun ensimmäistä valtakunnallista Sotaveteraaniviikkoa vietettiin 1967 Suomen itsenäisyyden 50-juhlavuotena olitte te Arvoisat sotiemme veteraanit valtaosin 40-50 vuoden iässä.

Takana oli sodan kokemusten jälkeen reilun 20 vuoden työntäyteinen jälleenrakentaminen. Teidän sukupolvenne lapset olivat kasvaneet aikuisiän kynnykselle ja valmiina omalta osaltaan rakentamaan vielä parempaa huomista. Suomi oli kasvanut kovaa vauhtia tunnustetuksi demokraattiseksi hyvinvointivaltioksi.

Oli teidän vuoronne juhlia 50-vuotispäiviänne, mutta merkkipäivien jälkeen työn teko jatkui vielä pitkään aina eläkepäiviin saakka.

Mitä sotiemme veteraaneille kuuluu tänään, kun vietämme 52. Sotaveteraaniviikon päätösjuhlaa.

Teidän keski-ikänne on 93 vuoden luokkaa, valtaosa veljistä ja siskoistanne on kutsuttu viimeiseen iltahuutoon.

Kunnioitetut sotiemme veteraanit naiset ja miehet.

Kaiken edellä kertomani, meille kaikille tiedossa olevana tosiasiana, on oikein kutsua teitä jo pitkään tutulla sana parilla. Olette kunniakansalaisia.

Veteraanisukupolvien elämänkaari hakee vertaistaan. Suuret uhraukset ja sen jälkeinen työ ovat kivijalka tämän päivän hyvinvoinnillemme. Se meidän jälkipolvien tulee aina muistaa.

Meidän veteraanijärjestöjen tehtävä on tänään osaltaan huolehtia siitä, että teidän arkenne ja juhlahetkenne ovat turvattuja. Näin toimimme myös me Jyväskylän Sotaveteraanien vastuuhenkilöt hyvässä yhteistyössä veljesjärjestöjemme kanssa. Mitä se on käytännössä?

Mm seuraavaa; yhteisiä tapaamisia säännöllisesti asevelilounailla, joissa samalla päivitetään maailmanpoliittinen tilanne. Kuullaan mielenkiintoisia vieraita päiväkerhojen kahvihetkien ja yhteislaulun lomassa. Välillä tilataan aika jalkojen hoitoon, haetaan kuntoutukseen, käydään kesäteatterissa, ongitaan rannalta, tavataan ja jutellaan kotikäynneillä, vieraillaan varuskunnassa ja osallistutaan maanpuolustukseen liittyviin juhlallisuuksiin.

Tähän kaikkeen olemme sitoutuneet ja tämä yhdessäolo ei ole meille vapaaehtoisille työtä vaan kiitollisuuden osoitusta työstänne meidän kaikkien hyväksi. Tässä yhteydessä on syytä kiittää myös lukuisia yrityksiä, jotka ovat omalla taloudellisella panoksellaan tukeneet toimintaamme.

Vielä tulevaisuudesta. Meidän sodanjälkeisten sukupolvien tehtävä on pitää huoli siitä, että tulevaisuudessa sotaveteraanisukupolvien teot ja uhraukset eivät häivy unhon yöhön.

Veteraanijärjestöillä on suuri vastuu yhdessä muiden sidosryhmien kanssa huolehtia toimiva perinnetyö niin valtakunnan tasolla kuin paikallisesti.

Tämä työ on myös Jyväskylän Sotaveteraanien yksi tärkeä painopiste tulevien vuosien toiminnassa yhteistyössä veljesjärjestöjen ja sidosryhmien kanssa.

Hyvä juhlayleisö!

Nämä asiat ovat minulle Sotaveteraaniviikon sanoma. Ne puhuttavat ja koskettavat minua voimakkaasti tämänkin Sotaveteraaniviikon päättyessä.

Jyväskylän Sotaveteraanien puolesta toivotan teidät kaikki sydämellisesti tervetulleiksi tähän Sotaveteraaniviikon päätösjuhlaan.