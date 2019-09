Jyväskylän taloudessa 39 miljoonan miinus, syynä Hippos2020 ja verotulotilitys – kaupunginjohtajan mukaan yt-neuvotteluilta kuitenkin vältytään

Jyväskylän kaupungin talous painuu tänä vuonna pakkaselle. Tuore alijäämäennuste on 38,9 miljoonaa euroa, kun talousarviossa pyrittiin nollille. Talouden sukeltamisesta ei silti tarvitse syyttää budjettiylityksiä, sillä talousarviossa on pysytty hyvin.

Syitä on pääasiassa kaksi: verotuloarvion heikkeneminen 23 miljoonalla eurolla ja Hippos2020-hankkeen lykkääntyminen, minkä johdosta kaupungilta jää saamatta tonttimyyntituloja 12,5 miljoonaa euroa.

– Jos tässä jotain hyvää haluaa nähdä, pääsyyt ovat kuitenkin kertaluonteisia. Meidän omat menot ovat pysyneet poikkeuksellisen hyvin budjetissa, sanoo kaupunginjohtaja Timo Koivisto.

Verotulojen laskun taustalla ovat verotulojen tilitykseen liittyvät isot uudistukset: verokorttiuudistus ja tulorekisterin käyttöönotto. Niiden vaikutuksesta ennakonpidätyksiä on kertynyt koko maassa 600 000–700 000 miljoonaa euroa ennustettua vähemmän. Tämä iskee erityisesti niihin kuntatalouksiin, jotka joutuvat muutenkin sopeuttamaan talouttaan kuntaliitosten tai väkiluvun taantumisen takia. Yt-menettelyjä on käynnistymässä useissa suurissakin kaupungeissa, näin esimerkiksi Kuopiossa, jossa tavoitteena on kymmenen miljoonan euron pysyvät kululeikkaukset ja jopa 180 henkilötyövuoden vähentäminen.

Jyväskylässä yt-tielle ei Koiviston mukaan ole ainakaan tässä vaiheessa tarpeen lähteä.

– Me olemme käyneet läpi talouden tasapainottamisen toimenpiteet jo edellisellä valtuustokaudella ja myös yt-menettelyäkin hyödyntäen, mihin nämä tietyt kaupungit ovat vasta ryhtymässä. Tehostamisen paikkoja haemme edelleen koko ajan, mutta koko henkilöstöä koskevan yt-menettelyn käynnistäminen ei ole nyt ajankohtaista.

Verotulojen heikentynyt kertymätilanne alkoi valjeta kunnille vasta elokuun lopulla. Jyväskylän tuoreita lukuja esiteltiin kaupunginhallitukselle maanantaina.

– Me olemme tehneet Jyväskylän ennusteen viime viikolla, ja se perustuu Verohallinnon ja Kuntaliiton antamiin tietoihin. Talouden liikkumavara jää ensi vuonna todella ohueksi, tämä on tiukka tilanne. Valtaosa kunnista tekee tappiollisen tilinpäätöksen, sanoo talous- ja strategiajohtaja Lasse Leppä.

Periaatteessa verotulojen kokonaiskertymä ei näytä Verohallinnon selvitysten mukaan heikkenevän, mutta jälkiverotuksen tilitykset palautuvat veronsaajille eli kunnille vasta viiveellä. Tämä tekee talouden suunnittelusta epävarmaa, koska aikaisempaa kokemusta uudesta verotilitysjärjestelmästä ei ole.

Jyväskylällä on takanaan kolme tasapainoisen talouden vuotta, eikä yksi huonompi vuosi saa kaupunginjohtajan uskoa horjumaan.

– Pidetään huoli siitä, että tämä ei ole pysyvä käänne huonompaan.

Ensi vuoden talousarviosta laaditaan tasapainoista ja lähtökohtana ovat nykyiset veroprosentit. Hippoksen tonttituloja ei kirjata ensi vuoden tulosarakkeeseen.

– Jos tonttikaupat toteutuvat ja hanke lähtee liikkeelle, se on positiivista lisätuloa, toteaa Koivisto.