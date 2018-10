Jyväskylän talous ei pysy tasapainossa, mutta veroprosentit pidetään kurissa – kaupunginjohtajan budjettiesitys tulee käsittelyyn maanantaina

Jyväskylän kunnalliset tulo- ja kiinteistöveroprosentit aiotaan pitää nykyisellä tasolla myös ensi vuonna. Näin kaupunginjohtaja Timo Koivisto esittää maanantaina kokoontuvalle kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, jonka on määrä päättää asiasta ennen ensi vuoden talousarviota.

Talousarviosta Koivisto tekee maanantaina oman esityksensä, joka esitellään sekä julkisesti että kaupunginhallitukselle. Ehdotus 2019 talousarvioksi on tasapainossa vuosikatteen ja tilikauden tuloksen osalta, mutta lainakanta lisääntyy esityksen mukaan noin 25 miljoonalla eurolla.

Jyväskylän tuloveroprosentti on ollut ennallaan eli 20 prosenttia vuodesta 2014 lähtien. Kiinteistöveroja korotettiin viimeksi vuodelle 2016. Nykyiset ja ensi vuodelle esitettävät kiinteistöveroprosentit ovat: yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30, vakituisen asumisen 0,55, muun kuin vakituisen asumisen 1,55, voimalaitoksen 3,10 ja rakentamattoman rakennuspaikan 4 prosenttia.

Kaupungin talous on ollut tilinpäätösten mukaan tasapainossa jo kahtena peräkkäisenä vuotena 2016 ja 2017. Myös tämän vuoden alkuperäinen talousarvio oli tasapainossa, mutta näyttää tässä vaiheessa vuotta toteutuvan arviota heikompana. Kaupunginhallitus päättää maanantaina talousarviomuutoksista, jotka heikentävät tämän vuoden vuosikatetta noin 12 miljoonalla eurolla ja kasvattavat lainakantaa tänä vuonna noin 36 miljoonalla eurolla.

Näillä luvuilla Jyväskylän vuosikate riittää enää 80 prosenttiin vuotuisista poistoista – ei sataan prosenttiin, mikä olisi tasapainoisen talouden vähimmäisvaatimus.

Esitettävät talousarviomuutokset tämän vuoden talouteen koostuvat määrärahan ylityksistä pääasiassa perusturvan ja sivistyksen toimialoilla sekä kunta-alan työntekijöiden tuloksellisuuserästä, josta tehtiin viime helmikuussa kaksivuotinen sopimus ja jonka piirissä on koko maassa 421 000 palkansaajaa. Jyväskylän kaupungille tuloksellisuuserä tietää yhteensä 2,5 miljoonaa euroa maksettavaa ja se kirjataan kokonaisuudessaan vuoden 2018 tilinpäätökseen kuluksi.

Perusturvan määräraha on ylittymässä yhteensä 10 miljoonalla eurolla, mistä erikoissairaanhoidon osuus on 4,4 miljoonaa. Kasvun ja oppimisen määräraha on ylittymässä yhteensä 3,5 miljoonalla eurolla.

Varhaiskasvatuksen henkilömenojen ennakoidaan ylittyvän 100 000 eurolla. Ylitys johtuu palvelutarpeen kasvusta, jonka vuoksi vuoden aikana on omiin päiväkoteihin palkattu lisää henkilöstöä, jota ei ole suunniteltu talousarviossa. Myös yksityisten päiväkotien lapsimäärä on lisääntynyt ja palvelusetelimenot ylittyvät 800 000 eurolla.